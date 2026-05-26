國際油價難測 台塑化董座曹明：供應商嘆只有阿拉才知道

國際油價難測，台塑化董座曹明表示，連供應商也苦笑說只有阿拉才知道。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕中東和談未明，國際油價先跌後漲，到底油價會怎麼走？台塑化董座曹明於股東會後接受媒體採訪，他笑稱，針對油價走勢也問過供應商意見，結果供應商無奈感嘆「只有阿拉才知道」，曹明笑說，如果能神準預測油價，乾脆去做期貨就好，不用辛苦煉油；他也表示，目前總產能約300萬噸，但實際生產量僅100多萬噸，只能透過成本管理改善營運效率（如降低原料成本）。

他認為，石化產品的價格變化，最核心仍然與油價、供給能力以及市場供需結構有關，同時，市場價格也會受到長期趨勢與國際局勢影響，並不是單純依靠短期預測就能完全掌握。

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他表示，目前原油運輸時間依來源地不同差異相當大，例如中東地區運抵台灣需22天、非洲約45天、美國則約50天左右，整體船運週期相當長，實際採購時仍須加上額外溢價（Premium），溢價有時每噸增加30美元，有時甚至高達80美元，主要取決於當時市場供需是否緊張，以及產油國的供應政策調整。

曹明認為，以目前情況來看，市場也不敢大量追價採購，因為除溢價因素之外，戰爭情勢若真的出現明顯緩和，市場普遍仍預期油價有回跌壓力，但他也說，即便油價回跌，部分產品價格未必會完全同步回落，因為中東地區以及俄烏戰爭期間，部分煉油設施曾受到破壞，影響整體供應能力，若後續相關產能恢復、庫存逐步釋出，市場供給增加後，價格與供需結構仍可能出現新的變化。

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