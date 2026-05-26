獎金分配引發內部對立 非晶片部門工會提訴阻投票

三星績效獎金爭議持續升溫。原本三星勞資雙方已就暫定獲利分配方案達成共識，一度化解罷工危機，如今卻演變成各部門間更激烈的對立。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕三星績效獎金爭議持續升溫。原本三星勞資雙方已就暫定獲利分配方案達成共識，一度化解罷工危機，如今卻演變成各部門間更激烈的對立。外媒報導，由三星家電、行動裝置等消費電子部門（DX）員工組成的第三大工會「同行工會（Samsung Electronics Co Union，SECU）」已向南韓法院聲請假處分，試圖阻止三星半導體部門員工目前正在進行的獎金調升投票。

綜合媒體報導，三星勞資雙方原定於5月21日展開全面罷工，但在行動開始前90分鐘，雙方戲劇性達成績效獎金談判協議，避免了大規模罷工事件。

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根據協商內容，若以年薪1億韓圜為基準，負責半導體業務的「裝置解決方案（DS）部門」員工，預計可獲得約2.1億至6億韓元（約新台幣437.8萬至1250萬元）的績效獎金；相較之下，消費電子部門（DX）員工則可能僅獲配價值約600萬韓圜（約新台幣12.51萬元）的公司股票。

工會預計於5月22日至27日就上述臨時協議進行投票。若贊成票超過50%，協議將正式生效；若反對票過半，則可能再度引發罷工危機。

由於各事業群之間的獎金差距過大，三星內部對立情緒也日益升高。同行工會不滿在激勵獎金方案中遭到邊緣化，週一（25日）宣布將向法院聲請假處分，要求暫停績效獎金方案投票。

同行工會指控，此次主導薪資談判的「超企業工會（Samsung Electronics Labor Union，SELU）」突然取消其投票資格，批評此舉根本是濫用權力，因此已正式向法院申請假處分，要求停止目前進行中的薪資協商臨時協議投票。

同行工會進一步指出，雖然超企業工會曾以「同行工會違反雙方簽署的備忘錄內容」為由，通知其退出共同談判團，但不能因此直接將少數工會排除在投票之外，否則在法律上恐難站得住腳。

同行工會表示，由於投票將於5月27日截止，希望法院考量案件急迫性，盡速安排開庭，並強調三星電子非半導體部門擁有超過5萬名員工，不應讓這些員工的聲音遭到消音。

同行工會也強調，若法院尚未裁定、投票程序便已結束，後續仍將再度聲請假處分，要求暫停協議案生效。

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