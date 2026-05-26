焦點股》研揚：基本面助攻 漲停攻高

研揚看好機器人、半導體與軍工安防將成為今年三大成長動能，並帶動Edge AI業務高速成長。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠研揚（6579）強化邊緣人工智慧（AI）與智慧製造布局，鎖定智慧工廠、數位看板與空間受限設備整合需求，擴大無風扇邊緣運算產品線布局，在新品攻市、基本面提升之下，研揚今日開盤股價大漲，截至上午9時37分暫報漲停價174.5元，創22個月波高，成交量927張，共計510張漲停價委買單尚未成交。

研揚看好機器人、半導體與軍工安防將成為今年三大成長動能，並帶動Edge AI（邊緣AI）業務高速成長。總經理林建宏日前在法說會指出，目前AI專案已從過去概念驗證（POC）階段，逐漸進入實際量產與落地階段，全年維持雙位數成長「應該不是太大問題」。

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法人預估，研揚首季營收、每股盈餘雙創新高，由於AI專案逐步進入放量階段，加上工業AI需求持續擴大，在訂單水位長達半年助攻之下，營收仍可望逐季成長，帶動全年營業額成長20%，其中AI相關業績比重提升至25%至30%，助攻獲利顯著提升。

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