台塑化曹明:多元採購替代料源、力拼更亮眼的成績單

台塑化董座曹明於股東會表示，將多元採購替代料源、力拼更亮眼的成績單。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑化（6505）今日舉行股東會，董事長曹明表示，展望今年，國際油價劇烈波動，會多元採購替代料源，同時擴大「台塑石油APP」異業合作，會員目標破百萬，更進一步新建「回收廢食用油的設備」，擴大生產永續航空燃油；他也說，今年國際局勢的波動更激烈，但經營團隊有絕對信心，能乘風破浪、力拼更亮眼的成績單。

截至9:28分為止，台塑化股價上漲0.6元、暫報50.1元，成交量近2000張。

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他指出，過去這一年普的關稅大戰、中東戰事不斷，外在環境面臨的挑戰使石化產業受到很大的影響，但經營團隊一邊努力調整原料採購計畫，一邊優化生產流程來降低成本，全年稅前獲利127億元、年成長93.6%，證明就算市場處於低潮台塑化依舊有逆勢賺錢的實力。

面對今年2月底爆發的美伊戰爭以及荷姆茲海峽封鎖，引發全球能源市場最嚴重的供應中斷，杜拜原油價格更是一舉飆破每桶150美元。曹明也說，台塑化會透過多元的採購策略尋找替代的料源，並調整中東運輸路線確保料源穩定，調整製程增加生產有利的產品，在國內銷售上會持續擴大「台塑石油APP」的異業合作，目標就是要衝破100萬會員大關。

此外，今年地緣政治的危機更凸顯能源轉型的迫切性，曹明指出，未來會繼續綠能發展的腳步，關於永續航空燃油的生產，正加緊新建「回收廢食用油的設備」，完工後產量將迎來下一波的成長。

至於石化基本原料的部分，他表示，將會優化產銷調度，力拼這個事業部可以賺錢，雖然今年國際局勢的波動更激烈，但經營團隊有絕對的信心，能乘風破浪、力拼更亮眼的成績單。

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