AI晶片戰局變天 ? 高盛點名 :「2檔」晶片股將大爆發 台積電大贏家

AI晶片進入客製化時代？華爾街點名，台積電仍是最大的贏家。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕AI基礎建設淘金熱正進入新階段，而下一波真正的大贏家，可能不再只有輝達（NVIDIA）。隨著全球大型雲端業者開始大規模導入客製化AI晶片（ASIC），原本由GPU主導的AI運算市場，正出現結構性轉變。

高盛指出，專用積體電路（ASIC）將逐漸取代GPU，成為AI資料中心更偏好的運算平台。如今，這項轉變正比市場預期來得更快，預計將在2027年追上GPU。在這場ASIC大戰中，目前最受矚目的2家公司，就是博通（Broadcom）與Marvell，但而無論最後誰勝出，台積電幾乎都會是最大共同受惠者。

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分析師指出，在AI熱潮初期，輝達GPU 幾乎是唯一選擇，原因在於其強大的平行運算能力。但大型雲端業者很快發現，若直接為自家AI工作負載量身打造晶片，在「美元效能」上往往遠勝通用型GPU，但AI競爭日益激烈的今天，生成每一個Token的成本差距，可能直接決定AI服務能否獲利，這也是大型科技公司開始全面投入自研ASIC的主要關鍵。

彭博產業研究（Bloomberg Intelligence）預測，全球客製化AI晶片市場至2033年前，年複合成長率將高達27%。

報導指出，目前全球客製化AI晶片市場最具代表性的，就是Alphabet的TPU，這款與博通合作設計的AI晶片，如今已支撐大量Google雲端AI工作負載。至於亞馬遜推出的 Trainium與Inferentia AI晶片，是與Marvell Technology共同開發。此外，近期微軟部署的Maia 200 AI晶片，同樣與Marvell合作，強調可大幅降低AI Token生成成本。

分析師指出，原本以網通晶片聞名的博通，如今已成為客製化AI加速器市場霸主。

博通執行長陳福陽表示，第一季AI營收達84億美元（約新台幣2645.7億元）、年增106%，主要受惠於「客製化AI加速器與AI網通需求強勁」。據報導，陳福陽正式指出，已清楚掌握到 2027年公司AI晶片營收突破1000億美元（約新台幣近3.15兆元）的路徑，且相關供應鏈均已全數備妥。

市調機構Counterpoint Research預估，目前博通約掌握60%的客製化AI處理器市場，且至少到2027年前仍將維持領先地位，其客戶包括Google、Microsoft、Apple、Meta Platforms 與 OpenAI。

另一家受矚目的Marvell，成為近期華爾街最火熱的ASIC概念股之一。這家公司在今年以來，股價已暴漲超過130%，市值突破1700億美元（約新台幣5.3兆元）。

Marvell表示，公司客製化晶片業務在上一會計年已翻倍成長，2026年仍可望持續強勁擴張。目前除了是亞馬遜Trainium系列的長期合作夥伴，也已拿下微軟Azure AI基礎設施訂單，並協助Google強化TPU效能。

市場傳出，Google正與Marvell洽談共同開發2款新AI晶片，包括1款可搭配TPU使用的記憶體處理器，預計2027年前完成設計並進入試產。市場預估，Marvell即將公布的最新財報，營收將年增26%至24億美元，每股盈餘達0.77美元。其中，資料中心業務目前已占總營收約74%，成為最核心成長引擎。

研究機構SemiAnalysis指出，Google TPU相較輝達GPU，最高可降低62%的AI運算成本，預估今年ASIC市場成長率將達45%，遠高於GPU約15%的增速。

隨著 Anthropic 擴大與博通合作、取得高達3.5GW TPU運算能力，以及亞馬遜與 Anthropic 簽下超過1000億美元、長達10年的合作協議，客製化AI晶片需求，已開始延伸至下一個十年。

但專家認為，真正「穩賺不賠」的則是台積電。目前，台積電掌握全球約70%晶片代工市場，以及高達90%的先進AI晶片產能。無論是輝達GPU、Broadcom ASIC，還是Marvell客製化晶片，幾乎都高度依賴台積電生產。

受惠AI需求爆發，台積電雞年第一季財報表現亮眼，單季營收達約1.13兆元、年增約41%，創下歷史同期新高紀錄。展望全年，在強勁的AI晶片拉貨動能 與 先進製程產能擴張推動下，公司預估2026全年美元營收仍將成長近30%。

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