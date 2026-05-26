專家警告：即使伊朗戰爭結束 債殖利率仍將居高不下

專家警告，即使伊朗戰爭結束，債殖利率預計仍將居高不下。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕人們普遍擔心戰爭引發的通膨問題，但有跡象表明，其他的因素也將影響長期的借貸成本，策略師預估，就算戰爭結束，因石油價格上漲而引發的通膨有所緩解，近期關於某些長期殖利率上漲的趨勢也不太可能完全逆轉，這將導致市場的借貸成本居高不下，繼續給各國政府、經濟體帶來壓力。

《彭博》報導，在美國，扣除通膨因素後實際殖利率影響更大，表明債券投資人並非只擔心伊朗戰爭所帶來的價格壓力。其他造成問題的因素還包括本來就已經沉重的公共債務負擔將進一步加劇的跡象、人工智慧投資熱潮帶來的負面影響，以及央行政策調整的可能性不斷增加，例如聯準會可能升息而不是調降利率。

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ING、高盛集團和巴克萊銀行的策略師也談到這一情況，預計就算油價上漲引發的通膨有所緩和，近期長期利率的漲勢也不太可能完全逆轉。這將導致市場的借貸成本維持在多年的高位，即使衝突結束後也是如此。

巴克萊美國通膨策略主管希爾（Jonathan Hill）表示，有人認為，由於通膨擔憂導致全球債券遭拋售的說法，很難與中長期通膨風險的市場定價相吻合。而不斷上升的債務水準、可能上升的中性利率，以及AI的影響，可能會推高實際利率。

希爾指出，即使戰爭仍在持續，美國的10年期債殖利率仍比2022上半年低50個基點，當時聯準會正不斷升息。至於5年期債殖利率，這一指標可以反映市場對中期通膨的預期，水位與12月時相去不遠，為2.2％。

美國銀行經濟學家也密切觀測殖利率曲線的波動，以確定是什麼在推動債券市場。經濟學家表示，在這種情況下，聯邦準備系統可能會發揮作用，進而加劇財政赤字。隨著償債成本上升，長期利率會對短期利率的變動更加敏感。

在市場上，有些人認為實質利率才是衡量借貸成本更精確的指標，《彭博》分析指出，美國整體利率的上升，主要是由實質殖利率的上升所造成；在日本和德國，通膨則是影響殖利率的主要原因。

ING美洲地區研究主管賈維（Padhraic Garvey）表示，即使因戰爭關閉的荷姆茲海峽這個全球能源關鍵要道重新開放，恢復貿易流動，但由於實質利率仍居高不下，長期利率可能會在高位徘徊一段時間。

賈維認為，美國10年期債殖利率突破4.5％的全部原因都在於實質利率的上升。美基準公債殖利率上週二（19日）一度接近4.7％，隨後在週五（22日）回落至4.56％左右。重新開放海峽將抑制通膨預期，但可能會使實質殖利率居高不下，如果真是如此，那麼公債殖利率就不會像許多人目前預期的那樣大幅下降。

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