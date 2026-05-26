台灣海峽真正威力曝光了 ! 外媒揭 : 一旦出事、日韓恐遭「同步斷血」

外媒指出，台灣海峽安全已成為日本與南韓的核心經濟生命線。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕過去國際社會談論台海，多半聚焦軍事衝突或地緣政治，但如今，台灣海峽對日本與南韓的意義，早已不只是「安全議題」，而是攸關能源、製造業與經濟命脈的核心生命線，其重要性甚至已接近「亞洲版荷姆茲海峽」。外媒示警，台灣海峽的安全與南海的安全密不可分，它們共同構成東北亞地區的風險鏈。

分析指出，日本幾乎完全依賴進口化石燃料，南韓同樣高度仰賴海外能源，這兩國大量原油與液化天然氣（LNG）運輸，都必須從中東穿越印度洋、南海，再經由台灣周邊海域，進入沖繩、九州與釜山等東北亞工業帶。

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因此，台灣海峽真正可怕的地方，在於它不是單純「能源 chokepoint（瓶頸航道）」，而是把能源安全、AI供應鏈與美國同盟體系綁在同一個地點。

日本的基本政策已經表明，台灣海峽的穩定是國際社會以及日本自身安全與繁榮的關鍵利益之一，這番表述頗具暗示性。事實上，日本已經宣布台灣海峽可能成為其經濟邊界的一部分。

報導指出，台灣海峽並非完全孤立的通道。在南海這更大的海洋體系架構下，台灣海峽是連結外部結構和內部結構的過渡地帶。數據顯示，2023年，經南海運輸的石油及石油產品平均每年達100億桶。液化天然氣（LNG）在南海和泰國灣的平均運輸量為6.7兆立方英尺。原油和凝析油的平均每日運輸量為1800萬桶，約佔全球經南海和泰國灣船舶運輸石油總量的43%。

雖然中國是最大的目的地，但南韓和日本緊隨其後，台灣海峽的安全與南海的安全密不可分，它們共同構成東北亞地區的風險鏈。

根據統計，日本與南韓2022年經由台灣海峽的貨物貿易總額高達8010億美元（約新台幣25.1兆元），其中日本約4440億美元（約新台幣13.9兆元）、南韓約3570億美元（約新台幣11.2兆元）。這也讓台海安全問題，正式從外交議題升級成日韓的經濟安全問題。

對於東京與首爾而言，台海的重要性甚至已接近「亞洲版荷姆茲海峽」。荷姆茲海峽一旦出現危機，全球油價會暴漲；但台海若出現危機，衝擊不只能源，而是物流、航運、供應鏈與安全風險同步爆發。

外媒直言，如果中國未來控制台海，或讓航運與保險公司認定台海已成「戰區」，衝擊將遠超石油價格上漲，而是全面波及半導體、製造業、電力、生產鏈與美國盟友體系的可信度。尤其AI時代下，這種風險更加敏感。

從半導體、AI伺服器到汽車與電池產業，全球製造業高度依賴即時供應鏈（Just-in-time）。若台海局勢升高，即使只是部分航線遭到干擾，企業也必須改道，但並不是免費。

CSIS研究指出，若航運公司刻意避開台灣周邊海域，從新加坡到南韓釜山的貨櫃航線，可能額外增加約1000英里航程。若南海局勢全面惡化，船隻甚至可能被迫繞行印尼龍目海峽，最極端情況下還可能必須繞過澳洲。

這代表的不只是運費增加，而是燃料、保險、人力、港口延誤與風險溢價全面上升，等同對全球製造業課徵一種「隱形戰爭稅」。

報導指出，日本首當其衝，其關鍵點是，日本企業本來就處於低利潤、高成本環境，一旦能源與物流成本暴增，壓力將迅速擴散。南韓則會從煉油、化工、電池、汽車、鋼鐵到半導體全面受到衝擊。

更關鍵的是，這類風險未必需要真正爆發戰爭。分析認為，中國其實不需要全面封鎖台海，只要透過海警巡邏、軍演、檢查區、網路干擾、實彈演習或港口施壓，就足以提高保險與航運成本，讓市場自行開始避險。因此，真正危險的是「灰色地帶壓力」。

過去亞丁灣危機就已證明，只要保險公司與大型企業認定某條航道「不再正常」，航運公司很快就會改道。因此，台海安全不能只用「和平或全面開戰」兩種極端狀況來思考，而是應該視為一個持續提高全球成本的風險來源。

文章也警告，問題如今甚至正往北方擴散。近年，中國持續推動圖們江出海計畫，並與俄羅斯、北韓合作，試圖增加進入日本海（東海）的能力。雖然目前還談不上中國在日本海建立海軍基地，但透過道路、港口、河道與聯合巡邏等基礎設施，中國正在逐漸建立「存在感」。

對日本而言，這代表原本已高度複雜的安全地圖，未來還得進一步分散注意力至北海道、津輕海峽與宗谷海峽等北方區域。

報導認為，近期美中峰會後，美方官方聲明甚至未提到台灣，而中國國家主席習近平則再次將台灣問題定義為美中關係中「最核心的核心」。分析直言，嚇阻不只來自航母、飛彈與基地，更來自「訊號」。倘若一方不斷劃出紅線，另一方卻始終保持模糊，外界最終會把沉默解讀成「留下空間」。

文章也呼籲美國、日本、南韓與澳洲應建立更清晰的共同戰略訊號，包括強化飛彈防禦、網路防禦、島嶼撤離能力、能源互援與港口韌性，同時讓北京明確理解：任何試圖以脅迫、封鎖或經濟壓力改變台海現狀的行為，都將付出高昂代價。

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