機油半年換一次是騙錢？日媒揭關鍵：你的開車習慣才是真兇

只要擁有汽車，就無法避免保養費用，機油更換可說是最常見的保養項目之一。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕只要擁有汽車，就無法避免保養費用，機油更換可說是最常見的保養項目之一，原廠和保養廠通常會建議「每半年或每行駛5000公里更換一次」，但不少車主為了節省保養費，心想「反正也沒開多少」，選擇延後更換引擎機油，但日本媒體警告，引擎機油更換頻率，並不能單純只靠行駛距離判斷，也需考量到使用時間與駕駛環境習慣等因素，若因省下一年約1萬日圓（約新台幣2014元）的機油保養費，最終恐面臨高額的引擎維修支出費用，甚至可能引發車輛火燒車事故。

日本媒體《FINANCIAL FIELD》報導，目前多數原廠或保養廠通常建議，每半年或每5000公里更換一次機油。若以每次更換5000日圓（約新台幣1007元）計算，一年約需支出1萬日圓，而「機油到底多久需要更換一次」，就是許多車主苦惱的問題。

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平常較少開車的人，可能會覺得「反正也沒開多少公里，應該還不用換吧」，不過報導提到，一般認為引擎機油不只會因行駛里程而劣化，也會受到使用時間與駕駛環境習慣等因素影響而逐漸變質，因此若長時間不更換機油，可能會對引擎性能甚至車輛故障造成影響。

若長時間未更換機油，除了可能導致油耗增加、加速性能下降外，更嚴重時還可能造成引擎內部零件損壞，當機油失去潤滑與冷卻功能後，引擎可能突然故障，甚至需要更換整顆引擎或進行大修，維修費用往往高達數十萬日圓。

報導指出，引擎機油長期未更換時，內部還可能堆積俗稱「油泥」的膠狀雜質，阻礙機油循環。一旦金屬零件因高溫磨損破裂，噴出的機油若接觸高溫排氣系統，甚至可能引發車輛火災。

引擎機油更換週期，部分汽車製造商有時會標示為「每1.5萬公里或1年更換一次」，如果只看這項標準，或許會覺得半年換一次機油太過頻繁。但需要注意的是車廠定義的「嚴苛使用條件」概念，例如頻繁短程行駛、山路行駛、低速行駛居多或在惡劣道路環境行駛，都會讓機油劣化速度大幅加快。若屬於「嚴苛使用條件」，機油更換週期通常會縮短至原本的一半左右。此外，也有研究指出，反覆進行尚未熱車完成的短時間行駛，即使行駛距離不長，會比一般情況更明顯加速機油劣化。

報導建議，若想長期維持安全且舒適的用車生活，比起只在意眼前那一點保養費節省，更重要的是參考車廠等單位建議的檢查與更換週期，定期進行保養。從長遠來看，這樣反而有助於避免車輛故障，並降低未來龐大的維修費負擔。

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