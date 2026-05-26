韓股開趴！指數飆逾3.6％ 指數登8131點新猷

韓股首指數飆逾3.6%，登8131點新猷。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕由於市場對美伊和平談判取得突破的希望重燃，週二亞洲盤美期指走揚，而韓股則展開補漲，開盤直接突破8000點大關，指數開高走高，飆漲逾3.6%，來到8131.15點歷史新高，而日股在昨創新高後，今拉回整理，早盤跌約300點。

CNBC報導，美國總統 川普 週一表示，與伊朗的談判“進展順利”，但他警告說，如果談判失敗，美國可能會恢復對伊朗的攻擊。

請繼續往下閱讀...

另，外媒引述中東外交消息人士報導，美國和伊朗正討論一項分階段恢復荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）通航的方案，預計於兩國達成終止敵對行動的協議約30天後，重新開放該戰略水道。

受美伊和平預期提振，油價走跌，激勵股市走揚，美期指週二全面走揚，而週一休市的韓股則展開補漲，週二開盤直接突破8000點，來到8070.91點，上漲223.19點，或2.84%，在SK海力士、三星電子股價大漲激勵，指數開高走高，來到8131.15點，再刷新高，漲283.43點，或3.61%。

而日經在週一大漲逾1800點，創新高後，週二開盤小漲89點，以65247點開出，指數一度來到65317點，然在逢高賣單調節，指數紅翻黑，早盤失守6萬5，回測64605點，跌553點或0.84%，然在多頭多點火，跌勢收斂，早盤指數跌約300點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法