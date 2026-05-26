台積電北中南從建廠到生產線技術員 全用台灣勞工

台積電在台灣各廠區技術員到建廠工地工人，延續創辦人張忠謀的理念，至今仍清一色用台灣勞工。

（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕護國神山台積電（2330）內部傳出因員工分紅比例調整，引發部分員工不爽，醞釀組工會等反彈聲音。不過，業界認為，台積電在台灣各廠區技術員到建廠工地工人，延續創辦人張忠謀的理念，至今仍清一色用台灣勞工，原因是優先提供在地工作機會，這在半導體業界甚至台灣科技界，相當不容易。

台灣少子化，本地勞工不足、加上薪資高漲，科技廠或半導體廠生產線不得不聘僱東南亞移工，半導體業從前段晶圓代工廠到後段封測廠，幾乎每家生產線都有聘僱東南亞移工。台積電至今包括晶圓廠、先進封測廠生產線技術員仍沒有進用外籍移工，北中南大肆擴產，各建廠工地也紛採用台灣勞工，原因是「優先提供在地工作機會」。

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根據台積電年報顯示，到今年2月底，台積電全球員工數超過9萬1353人，包括9744位主管、專業人員4萬5064人、助理人員1萬1451人、技術人員2萬5094人。其中，男性占67%、女性占33%，平均年齡36.4歲。

半導體業界指出，台積電挾公司聲譽與獲利高，給予員工薪酬相較同業高，包括本薪、員工分紅與獎金等等，技術員年資超過三年，年薪可望破百萬元，易吸引有經驗的技術員跳槽，因此，台積電晶圓廠技術員都聘台灣勞工，沒有進用外籍移工。

半導體業界認為，引進外籍移工的成本雖比台灣人力相對便宜一些，但管理勞工因文化差異等因素，也成為人力資源的挑戰；台積電以台灣人力優先，最大好處是減少管理上的問題，且沒有兩年一換的問題，技術員的經驗可以持續累積。

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