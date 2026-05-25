台灣這家航空新「直飛助攻」！歐洲航線「總冠軍機場」是它

2026年歐洲航線獎（Routes Europe awards）得主公佈，捷克布拉格機場榮獲評比總冠軍。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕2026年歐洲航線獎（Routes Europe awards）得主已經公佈，捷克布拉格機場榮獲評比總冠軍（overall winner），主因包括布拉格機場在去年開通許多新航線，並計劃於2026年開通飛往美國和台灣的長途航線（與星宇航空合作開闢飛往台北的航線），擴大了國際航線連接，獲得獎項。

今年的歐洲機場獎項依旅客吞吐量分為幾類，包括500萬以下、500萬至2000萬，以及2000萬以上。在旅客吞吐量低於500萬的類別中，佛羅倫薩機場榮獲冠軍；而在旅客吞吐量超過2000萬的類別中，雅典國際機場拔得頭籌。

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布拉格機場在被評為年旅客吞吐量5000萬至2000萬人次類別的最佳機場之後，又首次被評審團評選為總冠軍。

2025年，布拉格機場新增46條航線和24個目的地。該樞紐機場還迎來12家新航空公司入駐營運，使目前在該機場運營的航空公司總數達到89家。

新增航線包括：搭乘韓亞航空飛往首爾，搭乘阿提哈德航空飛往阿布達比，搭乘加拿大航空飛往多倫多，以及搭乘阿拉伯航空飛往沙迦。

今年還將開闢更多新的長程航線，包括與美國航空合作開通飛往費城的航線，以及與星宇航空合作開闢飛往台北的航線，這將是這家台灣航空公司開通的首條歐洲航線。

根據台灣媒體今年2月24日報導，星宇航空正式進軍歐洲！首條航線確定由台北直飛捷克布拉格，8月1日開航。

2025年，捷克最繁忙的航空樞紐接待1780萬名乘客，比2024年增加8.5%，甚至超過新冠疫情前的數字。布拉格機場航空業務發展執行董事Jiří Vyskoč 表示，「在來自歐洲各大機場的激烈競爭中，這項獎項代表著一項重大成就，我們對此深感珍視」。

此外，在2026年歐洲航線發展大會上，Jet2航空公司榮獲最佳航空公司獎，這是這家英國廉價航空公司連續第三次獲得該獎項。

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