南韓瘋狗流來了！27日16支半導體槓桿ETF上市 單日漲跌幅達60％

南韓27日將有16支專門追蹤三星電子、SK海力士的正向或反向2倍槓桿ETF上市。三星（紅線）和SK海力士（藍線）股價走勢示意圖。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕投資人注意了！南韓27日將有16支專門追蹤三星電子、SK海力士的正向或反向2倍槓桿ETF一口氣上市，由於南韓個股單日漲跌幅為30％，因此這16支半導體正2、反2單日漲跌幅為60％，一旦出現暴漲或暴跌相當驚人。

綜合韓媒報導，三星資產運用、未來資產證券、KB資產運用、韓國投資證券、新韓資產運用、韓華資產運用、培育證券（Kiwoom）、韓亞資產運用等8間金融業者，各自推出2款三星電子或SK海力士槓桿ETF。

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其中分別為5支三星電子現貨正2、2支三星電子期貨正2、1支三星電子期貨反2；5支SK海力士現貨正2、2支SK海力士期貨正2、1支SK海力士期貨反2，總計16支ETF，每支1股都是2萬韓元（約新台幣415元，韓股為零股交易），對小資族來說可以輕易入手。

不過，在南韓若想購買槓桿ETF，必須存入1000萬韓元（約新台幣20萬元）的保證金，並且完成1小時的基礎課程、1小時的進階課程共2小時。

南韓金融投資協會透露，截至21日為止申請上課的人數超過10萬人，其中9萬3118人已完成培訓，可見有許多散戶磨刀霍霍想要入場。

對此，南韓金融委員會呼籲，這類追蹤單支個股正2反2的ETF屬於高風險產品，單日漲跌幅為60％，對產品結構和投資風險了解不足的民眾千萬要小心，最好是在自身能夠承受損失的範圍內進行購買。

據了解，先前在香港等地已有三星電子和SK海力士2倍槓桿ETF，但資金之後預計會回流到南韓，因為韓籍民眾購買海外ETF時，收益超過250萬韓元（約新台幣5.2萬元）的部分必須扣除22％的稅，但購買國內的稅率則是15.4％，若使用個人儲蓄帳戶（ISA）還有200萬韓元（約新台幣4.15萬元）的免稅額。

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