「新牛市」來了！台股衝4萬3644點新天價 資金狂湧半導體

台股衝4萬3644點新天價。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕由於美伊戰火傳正式結束，使得大盤多頭氣勢如虹，台股加權指數「盤中」創歷史最高為4萬3645.78點，「收盤」也寫下歷史最高為4萬3644.40點！投信機構表示，受惠台灣是全球最完整AI產業鏈，吸引外資近期大舉回流台股，以半導體股為核心的主被動ETF，有望成為資金追捧的熱門投資標的，

根據證交所報價，加權股價指數盤中突破4萬3500點，再飆歷史新高，半導體權值股表現更強勁，台積電大漲外、聯發科、日月光投控、環球晶、力成、景碩出現漲停，其他半導體族群股價同步收高，帶動半導體ETF股價全面衝高。

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其中，新光臺灣半導體30（00904）股價盤中突破41元飆上市新高，最高達41.32元，受益人數截至5/22止亦同步創歷史新高。

投信法人表示，中東和平曙光在即，加上六月Computex展即將登場，受惠台灣是全球最完整AI產業鏈，吸引外資近期大舉回流台股，台股除重量級電子股表現齊揚外，以半導體股為核心的主被動ETF，有望成為資金追捧的熱門投資標的；建議投資人可擇優布局半導體ETF，鎖定由AI帶動的投資新機會作中長期布局，以免空手錯失這波由AI續領台股飆升的「新牛市」。

根據集中保管結算所統計，第二季以來半導體ETF整體表現吸金，就受益人數表現，新光臺灣半導體30（00904）截至5/22止，受益人數達2萬5191人，創上市新高；持有不足1張的零股人數4713人，也創歷史新高

統計顯示，新光00904自今年初至5/22止，整體受益人數及零股人數週週創高，且雙雙創下連續21週的正成長紀錄，顯示AI熱潮帶動半導體股後勁強，不僅帶旺半導體ETF股價升勢，也吸引半導體ETF買氣狂增。

對此，新光臺灣半導體30（00904）ETF經理人黃鈺民表示，輝達最新財報表現亮眼、超微加碼百億投資台廠供應鏈，在六月Computex電腦展前夕，輝達執行長黃仁勳提前4天訪台，關鍵行程將固樁台灣AI供應鏈。

其中，重量級半導體廠更是輝達「兆元宴」座上佳賓，再次凸顯台灣半導體產業鏈在全球AI製造扮演核心地位，台灣半導體供應鏈中，全產業鏈包括晶圓廠投資、到先進封裝與測試快速發展，皆受惠於全球半導體生態系的擴充產能與技術成長需求，不少關鍵半導體元件短期缺貨難解，2027年供不應求持續吃緊，帶旺半導體價格暴漲商機全面擴散，中長期基本面將迎來新一波硬投資成長浪潮。

台新投信建議，AI除硬體基礎設施外，AI應用、機器人發展也是當紅投資顯學，由AI帶動的投資機會，以半導體為最直接受惠族群，建議投資人除挑選個股外，也可依自身風險承受度與現金流需求，鎖定半導體ETF或主動式ETF參與投資，以半導體ETF來看，除每季領息收益外，股價成長潛力更值得期待。

若透過零股投資，中長期存股累積下來，資本利得的成長表現亦可觀，可作為中長期參與全球AI成長紅利的投資首選。

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