數發部「AI花園計畫」秀成果！智慧機器人、AI畜牧成亮點

數位發展部與數位產業署今日舉辦「AI花園：科技共榮×教育扎根」成果發表會。（記者邱巧貞攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕為打造AI應用落地與人才培育新模式，數位發展部（數發部）與數位產業署（數產署）今（25）日舉辦「AI花園：科技共榮×教育扎根」成果發表會，展示智慧長者陪伴機器人、智慧畜牧場產業，以及數位行銷蔬食智慧化等AI應用成果，並宣布115年將進一步擴大計畫規模，串聯全台6所大學與更多地方場域，推動AI技術深入教育、長照、農業與物流等領域。

數發部政務次長侯宜秀表示，AI轉型的關鍵，從來不是技術，而是人。如果把AI的發展想像成一座花園，那麼技術是種子、產業是土壤，而真正能讓AI落地生根、開花結果的，則是一群具備實作能力、理解場域需求，並能把技術轉化為解決方案的「AI園丁」。

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「AI花園」計畫便是以「做中學」為核心，透過與國際雲端服務商及在地產業合作，協助學生在真實應用情境中，學習AI技術、軟硬體整合、團隊協作，以及專案管理等能力。

她指出，面對全球AI快速改變產業競爭與人才需求，未來的人才培育已不能只停留在課堂學習，而是必須走入真實場域，透過產業命題與技術實作，培養解決問題的能力。

侯宜秀表示，這也呼應賴清德總統提出的AI人才「二刀流」概念，也就是同時具備產業專業知識與AI技術能力的人才。她指出，數發部透過「AI花園」計畫，將國際雲端大廠資源與AI技術導入在地場域，希望培養出真正具備跨域能力的「二刀流」人才，進一步協助解決地方產業實際面臨的問題。

數產署表示，「AI花園」計畫114年已串聯國立臺東大學、國立雲林科技大學及佛光大學等3所大學，媒合50家在地產業，帶動超過590名師生共同參與。

展望115年，數產署將進一步擴大AI場域實證規模，新增串聯國立屏東科技大學、國立澎湖科技大學、國立東華大學、國立宜蘭大學與國立高雄師範大學等6校，共同推動智慧長照、智慧農業、無人機物流調度與飛安監測、AI智慧導覽、模擬面試及智慧教師助理機器人等應用。

另外，數產署也將攜手Amazon Web Services舉辦「2026臺灣生成式AI應用黑客松競賽」，規劃5場AI實戰工作坊，開放超過1200項AI工具資源，預計推動50項AI應用雛型產出，藉此強化青年AI實戰能力，並將人才培育成果進一步轉化為產業升級動能。

數產署強調，未來將持續結合「算力、資料、人才、行銷、資金」五大政策工具，深化產學合作與國際鏈結，讓AI技術真正走出實驗室、扎根地方，推動科技共榮與數位平權。

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