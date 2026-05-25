長年節儉仍堅持塞零用錢給愛孫 阿嬤一刷存摺嚇壞了

高齡化社會下，許多長者即使表面看似擁有房子與年金收入，實際上仍承受沉重生活壓力。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名74歲阿嬤，長年靠每月13萬日圓（約新台幣2.5萬元）年金獨自生活，多年來即使省吃儉用，仍堅持每次見孫子都塞上零用錢，只為看到孩子開心的笑容。然而，隨著物價與醫療支出不斷增加，她終於發現，自己連「疼孫」都快負擔不起。這場看似平凡的家庭互動，也揭開高齡社會沉重卻真實的晚年困境。

日媒報導，74歲的和枝（化名）目前獨居，丈夫過世後，一直住在老舊房子中。雖然沒有房租壓力，但固定資產稅、醫療費、水電費以及房屋修繕等支出，仍讓生活始終十分吃緊。和枝坦言，自己平時幾乎不外食，也很少買新衣服，但每個月依然過得相當勉強。

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她最大的快樂，是住在附近的大女兒一家，以及11歲的孫子悠真（化名）經常到家裡探望她。隨著孫子漸漸長大，開始能自己到奶奶家，每次聽見一句「奶奶，我來了」，都讓她感到格外開心。

為了看到孫子開心的模樣，和枝多年來養成習慣，每次見面都會塞給孫子1萬日圓（約新台幣1959元）零用錢，讓他買自己喜歡的東西。原本只是生日或過年時才給的紅包，後來卻逐漸變成每次見面的固定習慣。然而，近年來物價持續上漲，加上醫療與生活成本增加，和枝的財務壓力也愈來愈沉重。

某天，和枝看著存摺餘額，才驚覺自己已經快沒有餘裕。幾天後，孫子在春假期間再次到訪。和枝依舊像往常一樣替他準備飲料與炸雞，祖孫兩人開心聊天。但就在孫子準備離開時，對方隨口問了一句「奶奶，今天也有零用錢嗎？」

這句話讓和枝瞬間沉默。因為當時她的皮夾裡，只剩下月底生活費與醫藥費，根本無法再拿出1萬日圓。最後，她只能低聲說出「對不起，今天奶奶沒辦法給你了。」雖然孫子很快回答「沒關係」，但和枝始終忘不了當下那一瞬間的表情。

直到女兒事後得知此事，才驚覺母親長期都在勉強自己。母女談話後，和枝也第一次坦承，自己最近的經濟狀況真的已經撐不下去了。

之後，家人決定不再讓「給零用錢」成為祖孫見面的習慣，改成一起做點心、散步與聊天。和枝也坦言，雖然一開始有些失落，但當孫子對她說「我還是最想吃奶奶做的炸雞」時，心裡仍感到十分溫暖。

報導指，這反映高齡化社會下，許多老人即使表面看似擁有房子與年金收入，實際上卻承受沉重生活壓力。不少長輩為了家人與孩子，往往長期選擇默默硬撐，直到真正撐不下去，才終於說出口。

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