晚5年領可多拿1.2萬年金！73歲阿北卻慶幸「堅決不延後領」的殘酷真相

年金領取策略不應僅以金額多寡為依據，還需綜合考量健康狀況、壽命預期及個人生活規劃等因素。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名73歲老翁，雖然只要延後5年請領退休年金，每月就能多拿6萬日圓（約新台幣1.2萬元），但他最終仍選擇在65歲就開始領取。如今回頭看，他不但毫不後悔，反而慶幸自己當初沒有為了「領更多」硬撐到70歲，因為他從好友的不幸，親眼體會到晚年的殘酷。

日媒報導，73歲的正男（化名）目前獨居，過去在一家中型製造公司工作多年，65歲正式退休。離婚後一直單身的他，目前每月年金收入約14萬日圓（約新台幣2.7萬元），加上退休金與存款，總資產約1500萬日圓（約新台幣294萬元），房貸也早已還清。

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事實上，如果他當年選擇延後到70歲再領年金，每月可增加至約20萬日圓（約新台幣3.9萬元），等於每月多出6萬日圓。不過，正男當時幾乎沒有猶豫，就決定從65歲開始正常請領。

他坦言，自己過去工作時的收入並不算特別高，即使手上有1500萬日圓存款，要完全沒有收入地度過5年，仍讓人感到極大不安。雖然也曾考慮繼續工作到70歲，但多年職場壓力早已讓他身心俱疲。

正男表示，「如果為了多領一些年金，結果把身體搞壞，那就失去意義了。不如趁還有體力時，好好享受人生。」因此，退休後的前幾年，他利用年金與部分積蓄，完成自己多年來的夢想，四處巡訪日本各地城堡與溫泉。

如今73歲的他回頭看，認為自己當年的決定完全正確。因為隨著年紀增加，他明顯感受到體力快速衰退。他坦言「65歲時還覺得自己很年輕，但現在長時間移動、上下樓梯都變得吃力，65歲和73歲真的差很多。」

更讓他感觸深刻的是，一名與他同齡的好友，原本也打算延後到70歲再領年金，夢想退休後與妻子環遊世界，因此持續靠打工維生，沒想到卻在68歲突然過世，甚至來不及開始享受退休人生。

正男感嘆「他明明那麼期待退休生活，最後卻連年金都還沒領到，就離開了。」好友的猝逝，也讓他第一次真正意識到「沒有人能保證自己一定健康活到幾歲。」如今，即使未來只能過著簡單樸素的生活，他也已沒有遺憾。因為至少在身體還健康時，他已經完成自己真正想做的事。

報導指，這起案例也再次引發外界對退休規劃的討論。當越來越多人計算「延後領年金比較划算」時，也有人開始重新思考，比起帳面上的金額，「還有多少健康時間能真正使用這些錢」，或許才是更重要的問題。

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