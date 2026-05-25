今天吃什麼不用想！統一超商「AI美食護照」 一開口為你推薦最佳餐點

「AI 美食護照」可根據消費者的性別與多元飲食取向，如體重控制、環保蔬食、高齡族群等客製化標籤，並結合BigQuery數據中台的超商銷售數據，提供專屬的個人化飲食解決方案。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕面對消費者日益重視健康飲食與個人化體驗的趨勢，Google Cloud協助統一超商運用Gemini Enterprise Agent Platform、BigQuery、Gemini模型與Dataflow等技術推出「AI美食護照」，提供消費者秒級的精準個人化餐點推薦，進一步推動零售產業邁向智慧化與情境式行銷新時代。

作為全台擁有超過7300家門市、近2000萬OPENPOINT APP會員的零售龍頭，統一超商長期累積龐大的消費與會員數據。然而，如何有效整合分散的資料來源、轉化為即時且精準的消費洞察，一直是推動個人化服務的重要挑戰。

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此次推出的「AI 美食護照」，核心理念即是實現「規模化下的極致個人化」。消費者只需透過自然口語向AI提問，例如「今天想吃清淡一點」，系統便能即時分析個人口味偏好、飲食需求與營養條件，快速推薦合適餐點組合，協助消費者更有效率地完成用餐決策。

為實現這項服務，統一超商導入Google Cloud多項 AI與資料技術，完成4大關鍵突破。首先，在數據整合方面，統一超商運用BigQuery建立數據中台，將銷售資料與UNIOPEN會員行為進行去識別化整合，成功打破過往資料孤島問題；再結合Gemini模型分析能力，系統得以深入理解消費者偏好與潛在營養需求，提供更精準的個人化餐點推薦。

其次，為解決龐大會員規模所帶來的高併發流量問題，團隊透過全代管串流平台Dataflow進行即時資料處理，有效支撐近2,000萬會員在尖峰時段的查詢需求，讓消費者每次搜尋都能獲得秒級回應，大幅提升使用體驗。

在AI回應品質方面，統一超商則導入檢索增強生成（RAG）架構，並透過Gemini Enterprise Agent Platform的Grounding技術，將AI回覆內容連結至「千禧之愛健康基金會」營養師專家知識庫，確保推薦內容具備專業營養依據，同時降低生成式 AI 常見的「幻覺」問題。

此外，面對既有OPENPOINT APP架構的相容性挑戰，開發團隊採用API-first微服務架構，將AI功能模組化嵌入既有系統，成功完成架構解耦（Decoupling），在不影響原有使用者體驗的前提下，快速導入AI新功能。

在資訊安全層面，統一超商亦遵循 Google Cloud 共同責任模式，結合 IAM（Identity and Access Management）存取權限管理與全程加密機制，確保AI運算過程中不接觸任何個人身分識別資訊，兼顧創新與資料安全。

「AI 美食護照」試辦期間已展現顯著成效。根據統一超商統計，AI 個人化推薦的點擊率較傳統廣告提升兩倍，同時有效提高鮮食商品於用餐時段的共購率。未來，相關分析結果更可進一步回饋至庫存管理、新品研發與精準行銷，讓營運數據真正轉化為商業價值。

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