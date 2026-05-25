博通在台子公司爆內鬼！前工程師偷機密「開課85場」爽賺300萬遭起訴

圖為美國安華高科技公司。（路透資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕前美商半導體大廠Broadcom（博通）在台子公司「安華高科技」前區域業務工程師李昆樺，涉嫌利用職務之便，長期竊取公司未公開的客戶訂單、財務預測及高層機密會議內容，並將相關資料製成教材對外開設付費課程，高達85場，藉此獲利近新台幣296萬元。台北地檢署偵查認為事證明確，已依法提起公訴，全案將由智慧財產及商業法院審理。

起訴書指出，李男自2012年8月起至2025年3月間，任職於位於台北市內湖區的安華高科技公司，其母公司即為美商Broadcom。李男歷任應用工程師、半導體方案部門區域業務工程師，主要負責產品推廣、客戶案件處理及客戶關係維繫，對公司內部運作及商業資訊相當熟悉。

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檢方調查，李男在職期間，早已簽署公司員工手冊、倫理守則與商業行為準則、內線交易合規政策及專有資訊與發明協議等文件，也與公司簽有保密協議，明知對商業機密負有保密義務，卻仍涉嫌為牟取私利鋌而走險。

此外，李男利用公司配發的筆電登入內部客戶訂單分析系統，非法重製、下載客戶產品訂單、財務預測、產品研發進程及客戶名單等機密資料；此外，他也登入公司雲端儲存系統「Box」，暗中側錄、下載由博通全球總裁兼執行長陳福陽及半導體解決方案集團總裁Charlie Kawwas主持的「Marketing Quarterly Business Review（QBR）」與「Coffee Talk」等高層內部會議影片與簡報。

李男隨後再透過截圖、翻拍等方式，將相關內容拼湊重製成名為「Presentation_0305_v24」的教材。自2024年1月起至2025年3月間，他接受兩家公司邀請，以博通專家、Avgo專家名義，在台北市中山、信義、大安、松山等地密集舉辦付費講座，場次高達85場。

檢方續查，李男不僅在講座中直接播放博通內部簡報，還公開講述執行長於高層會議中的談話內容，形同將母公司營業秘密當成授課教材，藉此賺取高達295萬8000元講師費。全案因安華高公司接獲檢舉信後展開內部調查，察覺機密外流，隨即蒐證並報請調查局新北市調查處偵辦。

檢方認為，李男為牟取個人利益，嚴重違反員工忠實義務，其所洩漏的商業資訊具高度市場經濟價值，公司也早已採取合理保密措施，涉犯營業秘密法「知悉或持有營業秘密，未經授權使用或洩漏」及刑法背信等罪。由於兩罪間具有法規競合關係，應從重論處；另考量犯行時間密切、侵害法益相同，建請法院以接續犯包括一罪論處。

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