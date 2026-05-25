焦點股》南電：大股東賣不停！股價逆勢下跌

南電今日股價逆勢大盤走弱。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC載板廠南電（8046）的大股東南亞（1303）本月15日剛賣完1萬9385張南電，南亞於22日再度公告申讓出脫1萬6874張南電，持股轉讓期間為5月25日至6月24日，南電本月初才因大股東南亞公告申讓3月董事會申報轉讓剩餘的5959張，引發市場緊張，誤會大股東再度申讓南電持股，造成南電股價連跌多日，南亞再公告申讓16874張南電，今日對南電股價造成壓力，台股早盤大漲逾千點，南電早盤逆勢下跌近3%，回測900元大關。

截至9:38分左右，南電股價下跌2.89%，暫報907元，成交量逾1.34萬張。

請繼續往下閱讀...

南電在5月5日股價最高來到1035元，創下歷史新高，成為ABF載板第一檔千元股，在大股東賣股的消息出現後，股價一路走弱，又碰上台股回檔，一度被打到765元，波段跌幅高達26%，南電股價向來是IC載板一哥，高於欣興（3037），近期欣興股價已超車南電，今日早盤欣興成功躋身千金俱樂部，股價一度來到1030元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法