焦點股》台達電：黃仁勳來台 再掀AI旋風

隨著AI產品占比提升，台達電看好今年合併毛利率表現可望優於去年，有機會逐季增溫。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）全面卡位新一波AI基礎建設升級商機，受惠於終端大客戶輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台參加台北國際電腦展（Computex），AI供應鏈持續受到買盤搶進，台達電今日股價跳空開高，截至上午9時13分暫報2260元，漲幅7.88%，成交量3187張。

台達電隨著AI伺服器電源架構走向模組化，強力布局電源機櫃與電池備援單元（BBU），未來隨整體架構普及，相關產品出貨可望同步放量。此外，±400V直流電產品預計今年開始量產出貨，800V直流電架構主要配合新一代AI平台，預計2027年起逐步放量。隨著AI產品占比提升，今年合併毛利率表現可望優於去年，有機會逐季增溫。

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在新成長動能方面，台達電亦積極推進模組化資料中心解決方案，初期鎖定共置型機房業者，並已與中鼎工程合作導入智慧工程應用，未來將進一步拓展至企業客戶市場。另也持續投入固態氧化物燃料電池（SOFC）技術，產品最高效率可達85%，今年已交付樣品進行測試，預計2027年完成試產線建置並逐步導入量產，開拓AI資料中心能源供應新模式。

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