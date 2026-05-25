焦點股》勤凱：被動元件客戶 長單鎖料

被動元件客戶長單鎖料 ，勤凱首季獲利創歷史新高。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受惠MLCC（積層陶瓷電容）市況火熱、終端客戶需求攀升，被動元件上游廠勤凱（4760）前4月營收8.56億元、年增54.91%，首季每股稅後盈餘（EPS）2.55元創歷史新高。勤凱開盤直奔漲停375元，成交量550張，高掛逾750張買單。

勤凱副董莊淑媛指出，近期被動元件客戶明顯開始建立庫存、同時需求亦轉佳，拉貨動能強勁，客戶出現長單鎖料情況，整體而言，下半年展望正向。

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莊淑媛表示，主要產品當中，以銅膏拉貨最為積極、終端產品為MLCC，部分業者每月拉貨量月增逾二成；至於銀膏終端產品為電感及電阻相關，動能亦佳，經過產品組合優化後，勤凱首季毛利率19.74%、每股稅後盈餘2.55元，創單季歷史新高。

莊淑媛認為，部分被動元件部分受惠AI相關產品出貨暢旺、加上原本客戶庫存不高，客戶下單改為穩定下單，甚至有長單出現，這是過去較為罕見現象。至於新事業布局方面，包括在ABF載板、機器人、無人機、PCB軟板等領域，產品都已通過客戶驗證，正在小量試單當中，未來有望成為新成長動能之一。

她也表示，勤凱未來將持續聚焦高階應用材料研發、強化客戶合作深度，以提升中長期營運穩定度，此外，為擴大規模，也於高雄市大寮區斥資1.12億元、取得497坪土地，以便未來擴張之用。

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