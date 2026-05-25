比伊朗戰爭更糟！羅伯特清崎：人民幣石油交易恐終結美元霸權

羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）指出，伊朗已開始接受以人民幣作為石油交易支付貨幣，並直言此舉恐對美元體系帶來重大衝擊，甚至可能對美元霸權造成衝擊。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）今（25日）稍早在社群平台X發文指出，伊朗已開始接受以人民幣作為石油交易支付貨幣，並直言此舉恐對美元體系帶來重大衝擊，甚至可能對美元霸權造成衝擊。

羅伯特清崎文中以「比伊朗戰爭更糟的事」作為開頭，並提出「美元之死？」的警訊。他表示，伊朗接受中國人民幣支付石油，代表國際能源市場正逐步降低對美元依賴，而這將對全球金融市場與美元地位帶來深遠影響。

請繼續往下閱讀...

羅伯特清崎同時推薦投資人收聽橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）的 podcast 節目《Iran just killed the petro dollar（伊朗剛剛殺死了石油美元）》。羅伯特清崎認為，這是「世界金融史上最大的新聞之一」，但目前鮮少有人深入解釋其背後意義。

羅伯特清崎稱，達里歐在節目中以簡單易懂的方式分析國際貨幣體系變化，並提供一般民眾可採取的具體應對策略，以避免在未來金融危機中成為受害者。

文末，羅伯特清崎也再次強調財務教育的重要性，認為「最好的投資，就是投資自己的財務教育」，並稱許多關鍵金融知識並不會在學校教育中被完整教授。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法