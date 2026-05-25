川普投顧1句話！黃金又狂噴 專家卻這麼說

川普投顧1句話！黃金週一大漲70美元。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統普於週末表示，與伊朗達成和平協議的框架已「基本談妥」，市場重燃對美伊和平協議期待，在美元與美公債殖利率急劇下跌，貴金屬週一亞洲盤全面上揚，金價每盎司漲逾70美元，而現貨白銀飆逾4%，而現貨鉑金也漲逾2%。

外媒報導，川普於週末表示，與伊朗達成和平協議的框架已「基本談妥」。據媒體報導，潛在協議將延長目前美伊之間的停火狀態，並重新開放荷姆茲海峽的航運通道，有助於恢復全球石油市場的供應。

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然而，川普隨後表示並不急於達成協議，並強調美國對伊朗的海上封鎖將繼續維持。

儘管如此，市場對和平協議即將達成的期待，在一定程度上緩解了外界對伊朗戰爭引發能源通膨的憂慮。

受此激勵，美元與美債殖利率的急劇下跌為金價提供了支撐，貴金屬市場整體亦於週一全線上揚。

週一亞洲盤，黃金現貨一度大漲逾70美元，來到4579.68美元，不過，現貨白銀漲勢更猛，開高走高，一度來到78.83美元，漲逾4%，至於鉑金漲幅也超過2%，每盎司一度來到1981.41美元。

對於黃金走勢，Global X ETFs分析師Justin Lin表示，黃金對這些消息的反應仍「相對溫和」。他說：「市場已經多次看到川普的聲明最終不了了之，因此在確認金價進一步上漲、並下調通膨預期之前，還需要看到伊朗方面更明確的合作證據。」

自伊朗戰爭爆發初期大幅下挫後，黃金一直在相對窄幅區間內波動，投資者一方面權衡更高利率的影響，另一方面也在評估高通膨、低增長局面的可能性。

自2月底衝突爆發以來，黃金價格仍累計下跌約13%。由於伊朗戰爭推高能源價格，交易員加大了對聯準會升息的押注。

貨幣市場目前預計，聯準會幾乎肯定會在12月前開始升息。更高的利率通常會打壓黃金，因為黃金本身不產生利息收益。

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