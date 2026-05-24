年輕人省錢「韓流風」！湧向「大創」掃貨自覺像富翁

高通膨時期，厭倦存錢的南韓年輕人湧向「大創」購物，許多人表示，沒有花很多錢，但能買到很多東西。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕高通膨時期，厭倦存錢的南韓年輕人湧向「大創」購物，許多人表示，沒有花很多錢，但能買到很多東西，感覺自己像個富翁。

目前，世界各國都面臨物價高昂的困境。根據南韓統計廳的數據顯示，2022年消費者物價指數上漲5.1%，此後一直居高不下。尚未累積多少積蓄或資產的年輕人受到的影響尤其嚴重。

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根據《南韓時報》報導，大約在2022年，一種名為「零消費挑戰」和「乞討室」的節儉社群在南韓20至30歲的年輕人中興起。省錢成為一種主流運動，人們挑戰自己一段時間內不花錢，並在公開聊天平台上分享自己的消費。

如今，這種極簡主義的節儉生活方式已顯露出疲態。然而，物價持續上漲，年輕人依然難以維持生計。正因如此，他們開始轉向低價商店「大創」。

大創韓國於2001年由日本大創株式會社投資成立。儘管雙方的資本關係已於2023年解除，大創韓國也成為一家獨立公司，但其「低價多品種」的日式零售模式似乎正迎合著韓國消費者對高物價的渴望。

即使在工作日的晚上，首爾的大創門市也擠滿了大學生。根據報導，一項在2025年下半年進行的調查顯示，大創是南韓第五大最受歡迎的購物場所，比2024年上升了四位。其官方應用程式的每月活躍用戶數在2026年2月也達到了516萬，比去年同期成長了42%。

一位26歲的學生告訴《南韓時報》：「雖然我實際上並沒有花很多錢，但我能買到很多東西，感覺自己像個富翁。」然而，大創的受歡迎程度不僅僅在於價格低廉。

一家行銷公司的調查發現，76%的15至29歲Z世代表示，他們在做出購買決定時會優先考慮「價格實惠」。另一方面，87.6%的受訪者表示，他們會優先考慮「產品性能和功能」。

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