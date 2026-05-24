印度「最甜的出口水果」被日本拒收 「這缺陷」農民嘆茫然

三位參與認證過程的印度出口商和一位不願透露姓名的印度農業科學家表示，日本已暫停本季從印度進口新鮮芒果。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕根據印度《經濟時報》週日（24日）報導，印度最甜的「出口水果」（sweetest export）在日本遭遇困境！三位參與認證過程的印度出口商和一位不願透露姓名的印度農業科學家表示，日本已暫停本季從印度進口新鮮芒果。此前，日本植物檢疫官員在3月的一次檢查中發現，印度芒果加工廠在燻蒸和相關消毒措施方面有缺陷。

儘管印度政府尚未就此事發表公開評論，但對於4月至6月的芒果出口旺季造成衝擊。一位來自印度普納的出口商表示：「我不清楚日本限制印度芒果出口的具體原因。但我可以確認，我們今年不會向日本出口芒果。」

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此次中斷實際上已導致包括凱薩（Kesar）、阿方索（Alphonso）、朗格拉（Langra）和班加納帕利（Banganapalli）在內的多種廣受歡迎的印度芒果，在日本品種市場停止出口。

日本橫濱植物保護協會於3月31日發表聲明，援引日本政府下屬植物保護站的通知稱，凡持有印度於2026年3月25日或之後簽發的檢驗合格證書的貨物，日本將不予接收。該聲明還補充道，從印度進口新鮮芒果的禁令將繼續暫停，直至東京當局確信印度的營運標準改善。橫濱植物保護協會是一個產業組織。

2025-2026年度，古吉拉特邦的凱薩芒果品種在印度對日本芒果出口中佔比最大，出口額達20萬美元，佔印度對日鮮芒果和加工芒果總出口額154萬美元的近一半。

出口芒果到日本必須持有植物檢疫證書，該證書由植物保護、檢疫和倉儲局簽發，該局隸屬於農業部。

一位芒果商表示：「是的，由於日本不接受我們的芒果，我們損失了一些收入，但我們最大的擔憂仍然是運往美國的空運成本大幅上漲。目前約為每公斤580-590盧比，而去年為每公斤250-350盧比。這主要是由於西亞衝突、航空燃油價格上漲以及航線變更帶來的不確定性造成的」。

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