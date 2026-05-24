越南1水果殺到血流成河 每公斤不到4元沒人要

越南火龍果盛產，價格下跌。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕由於火龍果正值收穫旺季，越南國內需求疲軟，南方許多省份的火龍果價格突然大幅下跌，有些地方甚至跌至每公斤 3000 越南盾（約台幣3.6元）。果農難過的說，價格低還是賣不出去。

越南快訊報導，在林同省擁有4000平方公尺火龍果園的農民表示，自5月初以來，火龍果價格持續暴跌，波動劇烈。目前，一級白肉火龍果的收購價約為每公斤7000至8000越南盾（約台幣8.4至9.6元），二級火龍果的價格僅為每公斤3000至6000越南盾（約台幣3.6元至7.2元），還是很難賣出去。

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農民說，白肉火龍果的價格每公斤至少要達到 1萬越南盾（約台幣12元），果農才能獲利。數據顯示，火龍果的價格與年初相比，依照品種和品質不同，價格跌幅達到 50% 至 70%。

不僅林同省的白肉火龍果價格下跌，同塔省和西寧省的多個產區也出現了類似的情況，不論是白肉還是紅肉火龍果都下跌。

在同塔省擁有將近一公頃紅肉火龍果園的果農表示，目前一級果的收購價約為每公斤 1萬 至 1.2萬越南盾（約台幣12元至14.4元），二級果每公斤僅剩約 8000 越南盾（約台幣9.6元）。她指出，由於肥料和農藥的價格比去年同期上漲 25% 至 40%，目前的收購價幾乎無法支應成本。他坦言，如果價格持續低於生產成本（每公斤 1.3萬至 1.5萬越南盾，約台幣15.6元至18元），下一季可能縮減種植面積。

湄公河三角洲和林同省的火龍果貿易商丁文賢（音譯）解釋，火龍果價格下跌的主要原因是許多產區同時進入盛產期，導致供應量激增。同時，榴槤、山竹、荔枝和李子等其他水果也正值當季，使得火龍果的需求停滯不前。

平順省火龍果協會主席黃景（音譯）稱，火龍果價格暴跌主要是由於供應過剩，尤其是在越南國內市場供應充足的情況下。他表示，火龍果出口仍嚴重依賴中國市場，雖然出口並未受到阻礙，但近年來中國種植面積的擴大，大幅降低進口需求。此外，中國火龍果的收穫季節從5月持續到11月左右，加劇市場競爭。

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