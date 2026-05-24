美伊持續衝突，法人看半導體及AI趨勢是唯一的確定性。（資料來源:bloomberg）

〔記者張慧雯／台北報導〕美銀美林日前發布最新5 月基金經理人調查報告，元大投顧分析，調查期間正值美股第一季財報發布尾聲，以及伊朗危機逐漸陷入長期僵局之際，報告內容不只是單純反映市場情緒，更可視為全球機構投資人對「地緣政治過渡期」與「AI 資本浪潮」的集體重新定價，重點包括預期荷姆茲海峽將在可見未來解封，通膨疑慮使投資人明顯看壞債券、大幅加碼股票配置，且科技成長與半導體成為「史詩級擁擠交易」。

元大投顧分析，調查統計投資人普遍認為荷姆茲封鎖只是過渡衝擊，並未將其視為長期結構性衝擊。44%的受訪者預期荷姆茲海峽將於6 月解除封鎖，22%預期會在第三季解除，僅5%認為封鎖會延續至2027年以後；油價預期同樣偏向溫和，多數投資人預期年底油價將回落至每桶70美元至90美元間，僅少數人認為油價會維持在每桶100美元以上，反映市場目前仍將能源衝擊視為地緣政治重整過程中的過渡階段，而非新一輪長期能源危機。

請繼續往下閱讀...

調查也顯示，投資人對全球經濟與企業獲利的看法同步好轉。預期未來12個月全球經濟成長減速的受訪者比例明顯下降，硬著陸機率也降至去年12月以來最低，相對之下，認為經濟可能「不著陸」的比例進一步上升，代表市場對經濟韌性的信心增強，企業獲利方面，預期獲利改善的受訪者比例也較前月上升，顯示第一季財報並未削弱投資人對基本面的信心，反而強化市場對科技、AI與大型企業獲利韌性的期待。

調查結果認為，目前市場的核心矛盾，不是AI長期趨勢是否成立，而是短線漲幅過快後，籌碼是否過熱。投資人一方面大幅回補股票，另一方面也透過黃金與VIX期貨建立避險部位，顯示市場並非毫無風險意識，短線而言，股票配置快速升高、現金水位大幅下降、半導體交易高度擁擠，確實可能放大市場波動，但從主要流動性與風險指標來看，目前尚未出現明確指向指數大跌的訊號。

元大投顧建議，對投資人而言，真正需要留意的，不是因交易擁擠就過早否定AI主線，而是在籌碼壓力升高、散戶熱情升溫、投機氣氛轉強之際，避免在每一次短線波動、川普式政策急轉彎或地緣政治消息反覆中迷失方向，導致進退失據、追高殺低。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法