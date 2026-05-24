才剛賣完又要賣！南亞：未來一個月再賣16874張南電

南電今年營運樂觀。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕大股東賣不停！南亞（1303）本月15日剛賣完1萬9385張南電（8046），133億元落袋，南亞於22日再度公告申讓出脫1萬6874張南電，持股轉讓期間為5月25日至6月24日，南電月初因大股東南亞公告申讓3月董事會申報轉讓剩餘的5959張，引發市場緊張，誤會大股東再度申讓南電持股，南電股價連跌多日，如今大股東南亞再公告申讓16874張南電，並預計短短一個月完成，短線恐再對南電股價造成壓力，南電重回千金股之路再添阻力。

南電在5月5日股價最高來到1035元，創下歷史新高，成為ABF載板第一檔千元股，隨後股價一路走弱，又碰上台股回檔，一度被打到765元，波段跌幅高達26%，南電近期股價隨著台股回神，重回900元大關，並站上所有均線，不過，過去南電股價向來高於欣興（3037），近期欣興股價已超車南電，短線欣興股價將挑戰千金俱樂部。

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南亞於3月19日至5月15日，以每股平均689.78元出脫1萬9385張南電，交易金額約133.71億元，處分目的在於充實營運資金及提高股票流通性，目前南亞持有南電41萬3359張977股，預計轉讓後剩下39萬6485張977股。

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