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台美皆捲入AI晶片走私！黃仁勳籲美超微加強法遵

2026/05/23 21:34

輝達執行長黃仁敦促美超微加強法規的遵守。圖為黃仁勳2024年出席台北國際電腦展與美超微創辦人梁見後相見歡。（本報資料照）輝達執行長黃仁敦促美超微加強法規的遵守。圖為黃仁勳2024年出席台北國際電腦展與美超微創辦人梁見後相見歡。（本報資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博23日報導，台灣近日收押3名資訊業者，涉嫌以虛報貨名等方式，申報出口美超微搭載輝達HB300高階晶片的AI伺服器至中港澳地區。對此，輝達執行長黃仁勳打破沉默，敦促美超微加強法規的遵守。黃仁勳此舉十分不尋常。

報導說，在美國對輝達AI加速器等高階晶片實施中國出口限制後，半導體走私活動日益猖獗。黃仁勳23日抵達台北後，告訴記者，輝達對所有夥伴說明相關法規時，態度「嚴格」。

對於台灣的案件，他說，「最終美超微必須經營自己的公司；我希望他們提升並改善他們的法遵，避免再次發生類似事件」。

報導指出，黃仁勳十分不尋常的對合作夥伴的法遵狀況發表評論，這些合作公司對於製造、分銷搭載輝達晶片的伺服器至關重要。由於適逢週末，美超微未立即回應評論要求。

美超微將輝達AI晶片組裝成系統，這些系統裝置於資料中心，並被用於訓練與運作ChatGPT等模型。自2022年以來，華府已限制銷售中國相關硬體。

除了台灣近期的案件，美超微也捲入美國最大宗晶片走私案。美國當局逮捕共同創辦人廖益賢，指控他將價值數十億的輝達晶片轉運至中國，他否認犯案。該案的影響從矽谷擴大至東南亞，顯示華府對於黃仁勳一度否認存在的晶片走私問題，越來越嚴肅以待。

台灣檢方表示，台灣的走私犯案是獨立進行的，與美國起訴美超微的案件沒有直接關係，不過，這兩起案件是否存在任何形式的關聯，還有待進一步的調查釐清。

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