外媒：黃仁勳令人意外聲明 輝達將成為AI「雙領頭羊」霸主

輝達執行長黃仁勳將促使輝達從一家圖形晶片公司轉型為人工智慧硬體巨頭，最終成為一家全面性人工智慧實用生態系統公司。（記者塗建榮攝）

〔財經頻道／綜合報導〕很少有公司像輝達一樣受到如此高的關注度。作為人工智慧（AI）生態系統中最重要的參與者之一，輝達的角色通常被視為整個AI領域的標竿。Ｔhe Motley Fool報導，輝達執行長黃仁勳令人意外的聲明，將促使輝達從一家圖形晶片公司轉型為人工智慧硬體巨頭，最終成為一家全面性人工智慧實用生態系統公司。黃仁勳周六（23日）訪台透露，正在進入一個全新的、規模達2000億美元的CPU潛在市場，這將會讓輝達進入更高的主導人工智慧新高峰。

在2027財年第一季（截至4月26日）的財報電話會議上，黃仁勳宣布了一項令人振奮的消息，這使得人們對輝達的關注度達到了新的高度。他指出，輝達的Vera Rubin平台，該平台包含一個專為智能體人工智慧打造的中央處理器（CPU）正在進入一個全新的、規模達2000億美元的潛在市場。

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這項變革為輝達開闢了新的收入來源，也是該公司發展歷程中的關鍵一步，使其從一家圖形晶片公司轉型為人工智慧硬體巨頭，最終成為一家全面性人工智慧實用生態系統公司。

輝達最新季度營收達816億美元，年增85%。其中，超過92%（752億美元）的營收來自輝達的資料中心業務。在可預見的未來，資料中心硬體仍將是輝達的主要收入來源，但Vera Rubin平台的推出使輝達有望成為全球領先的CPU供應商之一，甚至可能成為領頭羊。

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