曾向台索26億天價金援遭拒 台灣斷交國竟然要改名了

太平洋島國諾魯（Nauru）要更改國名。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕諾魯2024年1月無預警宣布與台斷交，外交部曾說，諾魯向我國索取鉅額經濟援助，並就台灣、中國提供援助方案進行比價。據悉金額達台幣26億，約諾魯年度預算的5成，我方拒絕後隨即與中國建交。諾魯近日宣布要改國名，從「Nauru」改為「Naoero」，官方解釋，由於外國人無法正確發出「Naoero」的讀音，國名才稱為「Nauru」，並非出自願，全是為了方便外國人，現在改名是為了捍衛國家的傳統、語言和身份。

紐時報導，20世紀，磷酸鹽開採帶動了諾魯的經濟繁榮。但過度開採導致資源枯竭，環境遭到破壞，當年豐收的巨額財富大多被「揮霍一空」。近年來，諾魯也負責處理和安置前往澳洲尋求庇護的難民。

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除了經濟出現問題之外，諾魯國會近期以16比0的投票結果，決定將國名改為「Naoero」，如果全民公投通過這項提議，新名稱將正式生效。

諾魯總統阿丁安（David Adeang）說，雖然「Nauru」這個名字自獨立以來就得到國際社會認可，但改名更忠實彰顯國家的傳統、語言和身份。諾魯政府在社交媒體上表示，由於外國人無法正確發出「Naoero」的讀音，國名才稱為「Nauru」，並非出自願，全是為了方便外國人。

報導指出，一個國家正式更改國名後，無論官方信箋或大使館上印的是什麼名字，都可能需要數年甚至數十年才能被人們記住。事實證明，這對於像土耳其「Turkey」（現在更傾向於使用Türkiye）這樣的大國，以及像史瓦濟蘭「Swaziland」（現在更名為史瓦帝尼Eswatini）這樣的小國來說，都是一個挑戰。

布魯姆諮詢公司（Bloom Consulting）馬德里分公司負責國家和城市品牌建設的全球總監托雷斯（Jose Filipe Torres）談到諾魯時說，重要的是接下來會發生什麼？這意味著什麼？諾魯想要實現什麼目標？他直言，改國名本身並不能改變人們的看法，但它會引發一場關於他們為什麼要改名的討論。

報導強調，並非所有改變都能被接受，例如土耳其，雖然有些人已經接受了「Türkiye」（土耳其）這個名稱，但在英語世界裡，人們仍然習慣稱其為「Turkey」。

田納西大學地理學教授奧爾德曼（Derek H. Alderman）說，更名為「Türkiye」是該國努力使其國際形象與國內的稱呼保持一致，同時與將該國與火雞和感恩節大餐聯繫起來的玩笑劃清界限。他認為，名字是民族自豪感的重要來源，改名可以是為了在世界舞台上重申自己的合法性、歷史和文化。

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