山寨一蘭拉麵被爆「只吃一口就吐出來」日記者追到北京「店家假停業」

日本朝日電視台記者前往北京拉麵地點時，發現一塊寫著「本日一蘭拉麵」的招牌，但餐廳內空無一人。（取自日本朝日電視台）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一蘭拉麵以其用豬骨熬煮的豚骨湯底和秘製紅辣椒醬而聞名，深獲消費者喜愛。中國有一家山寨版的「一蘭拉麵」，售價與本尊幾乎相同，中國的顧客抱怨「味道太難吃了，我只吃了一口就吐出來了」。

中國山寨版「一蘭拉麵」標誌看起來像是日本一蘭拉麵的標誌，但實際上是一家完全不同的店鋪，出現在中國最大的外賣平台上，擁有超過5億月活躍用戶。

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與真正的日本標誌相比，紅綠配色和形狀相似，但ICHIRAN（一蘭拉麵）中的第二個「I」不見了，變成了「ICHRAN」，標誌上還寫著「中華人民共和國成立65週年」，但意義不明。

日本媒體報導，山寨版拉麵本身與正版相似，都使用了紅醬、蔥花和叉燒，但中國版拉麵的配料包括半個水煮蛋、筍乾、鳴門捲和玉米。售價為985日圓，與正版（980日圓）幾乎相同。

中國社交媒體上出現了一系列來自顧客的負面評論。包括 ：「這是什麼？味道太難吃了，我只吃了一口就吐出來了」、「裡面的肉都酸了，太可怕了，我吃了一口就立刻吐出來了。」

查看日本一蘭拉麵的官方網站，地圖上顯示北京地區沒有一蘭拉麵的標誌，顯示北京並沒有正版的一蘭拉麵。

日本朝日電視台記者前往北京拉麵地點時，發現一塊寫著「本日一蘭拉麵」的招牌，但餐廳內空無一人。招牌上還寫著「中華人民共和國成立65週年」。

一蘭拉麵以其名為「風味吧台」的隔間式餐桌而聞名，顧客可以不受外界干擾地享用拉麵，但這家「假一蘭」的內部裝潢卻截然不同，只有桌椅。

附近一家店的員工說：「老闆和員工昨天還在，今天休息，好像身體不太舒服。」看來這家餐廳並沒有真正關門。

日本記者還查看外送網站時發現，一蘭拉麵在19號之前還在，但20號之後就下架了。真正的一蘭拉麵向亞洲新聞網（ANN）表示：「我們已經了解此事，法務部門正在處理中。」





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