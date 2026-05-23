不用AI寫稿！這家公司開出千萬年薪徵文案高手 條件曝光了

AI新創企業Anthropic開出高薪招聘文案高手。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕AI新創企業Anthropic正在招聘一名文案高手，年薪為25.5萬至32萬美元（約台幣800萬至1008萬），應徵者必須擁有10年經驗，寫作範圍涵蓋長文案、腳本、活動內容與社群媒體文案。

商業內幕報導，Anthropic正在高薪招募寫作人才，努力向大眾傳達他們的產品訊息，希望將複雜的產品功能和客戶成果，轉化為清晰、具體且引人入勝的文字。

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根據招聘資料顯示，Anthropic 希望招募一名文案負責人，負責對企業客戶傳播，應徵者擁有10年經驗，具備長篇文案、腳本、活動文案和社群媒體文案的寫作能力，年薪介於25.5萬至32萬美元。

另外，Anthropic也正在招募一位內容與文案主管，年薪範圍為32萬至40萬美元（約1008萬至1260萬）。

報導指出，即使寫作職務長期以來一直被認為極易受到AI取代，但像 Anthropic 這樣的招募資訊表明，科技業仍然為文案撰稿人提供了大量機會。美國勞工統計局也預測，2024 年至 2034 年間，寫作類工作將增加 4%，屬於平均水準。

Anthropic 總裁阿莫迪（Daniela Amodei）強調，在一個AI極其聰明且無所不能的時代，那些讓我們之所以成為人類的特質，將變得至關重要。

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