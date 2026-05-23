家樂福新名字確定了？分店粉專、Google Maps提前改為「康達盛通」

家樂福量販店全台門市將於年中更換招牌名稱。（資料照，記者楊雅民攝）

〔財經頻道／綜合報導〕統一企業併購家樂福（家福公司）後，子公司家福公司去年底經董事會決議終止與法國家樂福的品牌授權合約，並啟動更名計畫，將於今年中起更換全台量販店和超市門市的招牌名稱。網友發現中和店及新莊店粉專已更名「康達盛通」，楊梅物流中心則變更登記為樂家康一號店。至於新名字為何？統一企業強調7月1日授權到期前，不對此有任何回應。

家樂福日前已先將公司名稱家福股份有限公司更名為康達盛通生活事業股份有限公司，3月並陸續將桃園楊梅物流中心變更為樂家康一號店分公司，至於全台門市招牌得等年中商標使用合約到期才能更換。

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近日有眼尖網友發現，家樂福某些分店的臉書專頁紛紛改名，中和店改為「康達勝通 中和店，Google Maps地標也改成「康達勝通」；新店店粉專則改為「康達盛通新店店（原家樂福）」。

對於家樂福到底改什麼名字？統一超商董事長羅智先在20日股東會上表示，「這個問題我們很尷尬啊」，因為時間點受到境內法規跟合約的關係，「6月30號之前不能提到任何新的名字，7月1號開始不能再使用任何舊的名字。」

他說，現在內部密集就相關的規範規劃哪些東西一夜之間要全部換掉，哪些東西可以在一定的時間去做一個調整，招牌不會一夕間全換。

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