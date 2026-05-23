提了退休也能辦！勞動部發函：舊制退休金可趕在生效前存入新制賺分紅

勞動部日前發函，為不少勞退「舊轉新」勞工「解惑」。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕王先生5月初向公司提出「自請退休」，依照規定需提前1個月預告，因看到新制勞退的分紅金額創新高，萌生「把舊制退休金結清存入勞退新制個人專戶」的念頭，詢問雖然已提出退休申請，但仍在退休預告期尚未生效，是否可以在這1個月的時間內，把結清的退休金存入個人專戶中？該公司人事部門不同意，但勞動部發函表示：可以。

勞動部日前發函，為不少勞退「舊轉新」勞工「解惑」。勞動福祉退休司司長黃維琛說明，因為接獲不少勞工詢問，雖然已向雇主提出「自請退休」的意思表示，也依規定在30天前提出，但在退休生效日前，是否可以要求雇主，先結清在勞工退休金條例施行前的「舊制年資退休金」，並將這筆退休金存入個人專戶？

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黃維琛說明，過去的解釋，勞工提出「要退休」，就是要領退休金，當退休金｢到手｣，就代表退休生效，拿到手的退休金無法回存個人專戶。但提出疑問的勞工質疑，勞動部既然允許勞工先行與雇主協商，結清舊制退休金並存入個人專戶，當提出自請退休卻未達退休生效日，為何不能存入？

因此，勞動部經由研究，認為勞工雖向雇主表達申請退休，但在退休生效日之前，這筆「舊制退休金」應該視為「結算金」而非「退休金」，換言之，勞工在退休生效日前，仍可選擇將這筆錢存戶個人專戶中。

以上述王先生為例，假設他在5月1日申請自請退休，如果只是單純退休領取舊制退休金，退休將在5月底生效，就自5月30日「回推6個月」計算平均工資，以此計算舊制退休金；但若雇主同意「結清」舊制年資，王先生可以5月5日為基準，回推6個月平均工資，依照舊制年資結清舊制退休金，並存入個人專戶。

黃維琛表示，會做出這樣的解釋，是因為無論是勞工已依法向雇主提出自請退休，或是雇主依法預告勞工強制退休，在至「退休生效日前」，都仍算勞動契約存續期間，因此，勞工還是可以與雇主協商結清舊制年資，並將結清的金額存入個人專戶，但「勞資協商」仍是必要過程。

實務上，多數雇主不願讓保有舊制的勞工，在符合自請退休資格時提前請領舊制退休金，讓這批勞工喪失了「錢滾錢」的機會。但在勞動部做出此一解釋後，全國35萬保有舊制年資的新制勞退勞工，建議可把握提出退休後1個月的「關鍵期」，先行結算舊制年資退休金並存入個人專戶，黃維琛認為，這時雇主已必須給付退休金，早幾天應該沒差，「雇主應該會成全」。

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