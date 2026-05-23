美股收盤》道瓊漲294點再刷新高！台積電ADR反跌

週五美股上漲。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕市場對結束中東衝突的談判取得進展跡象，及強勁的企業盈利感到樂觀，週五美國股市收高，道瓊指數上漲294.04點、0.58%，收在50579.70點，創下歷史新高，那斯達克指數上漲0.19%，標普500指數上漲0.37%，費城半導體指數漲近2%，台積電ADR下跌0.65%，收在404.52美元。

綜合外媒報導，目前尚不清楚美國和伊朗是否朝達成結束戰爭的協議邁進。路透社引述知情人士說法報導，週五卡達談判團隊在與美國協調下，抵達德黑蘭，以協助促成結束衝突的協議。

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華許週五宣誓就任美國聯準會主席，此時正值美國經濟關鍵時刻，與伊朗衝突相關的油價上漲加劇通貨膨脹，並打擊消費者信心。週五油價小幅上漲，但已從本週稍早觸及的高點回落，投資人寄望伊朗戰爭能夠盡快解決。

個股方面，受中國聯想集團強勁業績提振，美國電腦製造商股價飆漲，戴爾上漲近17%，惠普大漲逾15%。

道瓊工業指數上漲294.04點或0.58%，收在50579.70點。

標準普爾500指數上漲27.75點或0.37%，收在7473.47點。

那斯達克指數上漲50.87點或0.19%，收在26343.97點。

費城半導體指數上漲238.458點或1.99%，收在12202.543點。

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