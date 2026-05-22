增持台泥！嘉泥董事長張剛綸宣布持股比將增至6％以上

嘉泥董事長張剛綸（中）表示，希望持有台泥的股權至少能回到6%。（嘉泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕嘉泥（1103）今天召開股東會，嘉泥董事長張剛綸會後被問到是否會增持台泥（1101）持股？張剛綸表示，嘉泥原本持有台泥逾6%股權，後來股權被稀釋目前只剩3.33%，「感覺老祖宗留下來的東西變少了，希望能補回來。」

張剛綸說，嘉泥本身已經沒有生產水泥，希望持有台泥的股權至少能回到6%，「以現在台泥的股價不就是一個好的機會點嗎？」但他強調，也沒有說一定是買到6%就停，或者要跟進大股東買到10%或15%。

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嘉泥總經理王立心表示，嘉泥在轉型進程上，已具體落實水泥、旅宿、裝卸倉儲、資產管理4大事業體的「4321」營收結構。

集團基石事業的水泥事業體2025年營收達12.33億元，占整體營收約41%，雖然面臨國內房市交易偏弱與低價進口水泥競爭，但目前公司擁有基隆港與台中港特許儲運優勢，完整覆蓋台灣西部主要經濟帶，營運體質強健。

旅宿事業體為轉型重要支柱，2025年營收達8.35億元，占整體營收近3成。嘉新沖繩酒店Hotel Collective 全年營收達 35.3 億日圓，住房率穩定維持80%以上。

旅宿事業做為未來重要成長引擎，目前正審慎規劃「豐崎溫泉飯店」，計劃結合鄰近水族館及購物中心等在地資源，將與那霸市本館形成「市區精品＋郊區療癒」雙據點布局，深化在高端旅宿事業的長期綜效。

裝卸倉儲事業體方面，2025營收年增10.5%，占整體營收約21%，為年度成長動能最亮眼的事業體。受惠於台北港進口砂石及爐渣裝卸量增加，全年裝卸量達661萬公噸，占台北港相關貨品裝卸量約34.5%，市場地位穩固。

未來嘉泥將以「多元轉型、分散風險、財務穩健、數據驅動」四大策略為核心，系統性打造企業韌性結構。

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