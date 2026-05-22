財部公告9類場所應課娛樂稅 KTV、射擊場、密室逃脫等入列

財部今公告9類場所要娛樂稅，稅率上限25%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕「娛樂稅法」經總統5月20日修正公布，22日生效。財政部今公告9類娛樂場所應課徵娛樂稅，將MTV、KTV、卡拉OK店、網咖、密室逃脫、漆彈射擊場、賽車場、夾娃娃機、柏青哥機、水上摩托車、動力飛行傘等納入課稅範圍，應就其所收票價或收費額課徵娛樂稅，最高稅率不得超過25%，即日起生效。

立法院三讀通過「娛樂稅法」修正案，刪除4項娛樂稅課徵項目，包括電影、演唱會、舞蹈、戲劇、音樂演奏及競技比賽等；僅保留舞廳或舞場、高爾夫球場以及「其他經財政部公告的娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動」。財政部今公告「娛樂稅法」第2條第1項第3款規定的「其他提供娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動」涵蓋以下9大類：

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一、視聽視唱場所：專門提供錄影節目帶播映、伴唱視聽設備，供人從事娛樂活動，並收取費用之場所（例如：MTV、KTV、卡拉OK店）。但收取之費用如標示明確且採使用者付費，由娛樂人自行選擇而非強制收取者（例如：開瓶費），非屬娛樂之價款。

二、資訊娛樂場所：專門提供電腦資訊設備，以連線方式擷取網路資源或以非連線方式結合資料儲存裝置，供人從事娛樂活動，並收取費用之場所（例如：網咖）。

三、實境解謎遊戲場所：專門提供主題空間，設置謎題、機關與劇情流程，供人從事娛樂活動（例如：密室逃脫），並收取費用之場所。

四、具娛樂性之射擊場所：專門提供漆彈、水彈、打靶射擊用槍枝、戰鬥服裝、頭盔裝備，供人從事娛樂活動，並收取費用之場所（例如：漆彈射擊場）。

五、高爾夫球練習場所：專門提供高爾夫球擊球練習設備，並收取費用之場所。

六、具娛樂性之動力車輛駕駛場所或設施：專門提供動力車輛駕駛場所或設施，供人從事娛樂活動，並收取費用者（例如：賽車場、卡丁車場、沙灘車）。

七、具娛樂性之自助選物販賣機及卡匣自動販賣機：自助選物販賣事業管理規範第二點第一款規定之自助選物販賣機，或提供卡匣商品販售服務並設有遊戲功能之遊樂機具，供人從事娛樂活動，並收取費用者（例如：夾娃娃機、精靈寶可夢卡匣自動販賣機）。

八、電子遊戲機：電子遊戲場業管理條例第四條第一項規定之電子遊戲機，供人從事娛樂活動，並收取費用者（例如：柏青哥機、賓果機）。

九、具娛樂性之水上或空中動力設施：水上或空中動力設施，非作交通工具使用，供人從事娛樂活動，並收取費用者（例如：氣墊船、水上摩托車、動力飛行傘）。但機械遊樂設施設置及檢查管理辦法第二條規定之機械遊樂設施（例如：纜車、雲霄飛車），不在此限。

財政部說明，為順應經濟活動型態的演進及改變，已責請地方政府適時就娛樂項目提供建議，俾與時俱進通盤及滾動檢討。再者，依修正後「娛樂稅法」規定，地方政府得視產業發展、政策需要及財政狀況，因地制宜循規定程序停徵娛樂稅，以維護財政自主及兼顧實際需要。

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