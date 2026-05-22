外資兩日狂買逾1300億元 熱錢推升新台幣一度突破31.5元

熱錢推升新台幣一度突破31.5元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美伊戰事有望結束以及科技股帶動下，台股延續昨日漲勢，收盤大漲近900點，外資連兩日買超台股，熱錢湧入一度推升新台幣兌美元匯率破31.5元關卡，尾盤央行調節，最後收在31.568元、升值2.7分，成交量25.215億美元。

台股今天上漲899.76點，收在42267.97點，大盤指數創歷史新高，三大法人同步買超，合計買超1066.77億元。其中，外資買超761.37億元，為史上第4大，外資兩日來買超台股逾1300億元。

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外資回頭加碼台股、熱錢蜂擁而至，新台幣匯價午後升勢擴大，最高觸及31.454元、勁揚1.41角，匯價登上近2週高點，然，美元仍處於高檔，主要亞幣升貶互見，央行進場調節下，新台幣最後又回落至31.5字頭。

本週新台幣匯價先貶後升，最後仍小貶1.7分，與上週大致持平。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數仍上漲0.04%、韓元重挫0.76%、日圓也下跌0.06%、新幣貶值0.01%；僅新台幣與人民幣分別升值0.09%、0.02%，新台幣躍升單日最強亞幣。

匯銀人士指出，隨美伊戰事拖長，市場對於聯準會（Fed）今年降息期待降溫，對美元帶來強勁支撐，加上聯準會新任主席華許即將上任，但原主席鮑爾為捍衛Fed獨立性仍續留理事會，Fed政策如何調整外界觀望。

另一方面，日本透過補貼措施壓抑物價，使4月核心通膨降溫幅度優於預期，也削弱市場對日本央行6月升息的預期，拖累日圓持續偏弱。日圓兌美元匯率今日盤中再度跌破159，逼近日本官員5月初出手干預的價位。

匯銀人士表示，在美元維持高檔、主要亞幣普遍偏弱情況下，新台幣不太可能獨強，不過台股氣勢旺盛、外資熱錢持續回流，新台幣也貶不下去，短線先觀察31.5元關卡能否有效升破，下一步再看31.3元價位。

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