1秒看出你是不是奧客？Costco電子掃卡入場竟藏1功能 很多人不知道

Costco寬鬆的退貨政策，深受消費者讚譽。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕Costco以寬鬆的退貨政策聞名，近年來因會員濫用，Costco開始嚴格執行「退貨追蹤」與審查。外媒披露，雖然Costco官方政策沒有改變，但專家注意到，Costco 正在增強數位追蹤來防止退貨政策濫用，新的入口掃描機將會連結會員資料，使管理人員更容易識別「慣犯」。

《Deal News》報導，Costco擁有零售業最具彈性的退貨政策之一，並提供100%滿意保證。雖然大多數商品可以隨時退貨並獲得全額退款，但某些特定類別的退貨期限更為嚴格，尤其是電子產品和高價值商品。

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報導說，某些高科技產品必須在購買後 90 天內退貨才能獲得退款。根據對 Costco 條款的追踪，這條 90 天規則適用於家用電子產品，如電視、投影機和家庭劇院系統；筆電、平板電腦和桌上型電腦；個人科技產品則包括智慧型手錶、手機和MP3播放器；相機、攝影機和無人機也納入範圍。此外，大型家用電器如冰箱、冷凍庫、洗碗機和洗衣機/烘乾機通通適用。

至於Costco是否正在嚴格執行退貨政策？報導說，雖然官方政策沒有改變，但專家已注意到Costco 正在增強數位追蹤來防止退貨政策濫用。以下3政策被視為防止會員濫用退貨政策。

1、會員掃描：新的入口掃描機將會與消費者資料連結起來，使管理人員更容易識別「慣犯」。

2、高頻率退貨標記：退貨率異常高的會員帳戶可能需要經理批准，才能進行退款。

3、易腐食品：退貨時請謹慎，雖然 Costco 接受已開封食品的退貨（理想情況下，剩餘量應為 50%），但過期很久的變質食品可能不予退貨。

報導提醒，雖然 Costco 非常慷慨，但他們確實會記錄會員的退貨歷史。如果會員帳戶顯示退貨量異常高，或經常在商品使用頻繁後退貨，該帳戶可能會被標記進行審核。在極端情況下，經理有權取消該會員的會員資格。

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