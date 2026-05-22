全民瘋台股！散戶4月成交衝破20兆 融資、證券劃撥存款齊創高

中央銀行今日公布 4 月金融概況，4月本國自然人（散戶）成交金額一舉突破 20 兆元大關。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股大牛市行情讓全民瘋狂！中央銀行今日公布 4 月金融概況，4月本國自然人（散戶）成交金額一舉突破 20 兆元大關，達 20 兆 2948 億元。向來被視為散戶信心指標的證券劃撥存款月底餘額更暴增3742億元，衝上4兆3028億元，雙雙改寫歷史新高，融資餘額也同步攀升至6385億元新高水位。

AI熱潮席捲全球，加上台積電領軍衝鋒，台股4月兩度衝破4萬點大關、創下史上最大單月漲點，成交量亦締造歷史天量紀錄，不但外資法人大買台股，散戶大軍也積極參與。

請繼續往下閱讀...

央行官員表示，4月股市成交量「非常大」，單日成交量經常超過兆元，市場熱度明顯升溫，5月看起來熱度也持續延續中。

從投資人結構觀察，本國自然人4月成交比重升至53％，高於3月的52.8％；外資比重也由36％升至36.3％；本國法人雖降至10.7％，但其實三大族群成交金額都比3月增加，只是自然人與外資增加幅度更大，因此比重提高。

若以成交金額來看，本國自然人4月成交金額首度突破20兆，來到20.29兆元；外資成交金額也增至13.88兆元；本國法人由4兆元增加至4.08兆元，顯示市場資金全面湧入股市。

此外，外匯存款餘額也升至2025年11月以來新高，官員指出，出口商因出口與獲利增加，部分資金暫泊銀行體系，這也反映台灣經濟基本面良好。

外國人新台幣存款餘額2215億元則創2024年9月以來高點，官員表示，市場熱絡時，外資資金也可能短暫停泊於新台幣存款帳戶。

股市熱絡同步反映在貨幣數據上。央行公布，4月M1B年增率升至8.25％，創2022年6月以來新高；M2年增率則升至6.45％，為2023年9月以來高點。央行官員分析，主要與股市成交熱絡、資金淨匯入、以及AI帶動出口與企業獲利成長有關。

M2年增率接近央行貨幣成長目標區上緣，官員表示將持續觀察資金動向，必要時會透過公開市場操作調節市場流動性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法