AI從購物入口打到物流倉儲 「供應鏈效率」成電商新戰場

AI也正快速改變電商後端物流與供應鏈管理。（下載自pexels）

〔記者邱巧貞／台北報導〕生成式AI快速發展，全球電商產業核心戰略正從傳統的「搜尋式購物」，邁向由AI主動代勞的「代理商務（Agentic Commerce）」時代。過去消費者需要自行搜尋商品、比較價格、閱讀評論與完成下單，如今AI代理（AI Agent）開始逐步接手這些流程，甚至能直接完成購物、付款與配送追蹤。

資策會（MIC）研究報告指出，過去電商平台主要競爭商品數量、流量與價格，如今則逐漸轉向比拚AI推薦能力、數據整合、支付系統與供應鏈效率，未來電商競爭核心，在於誰能更有效掌握使用者需求、數據與交易流程。隨著AI代理逐步融入電商生態，競爭模式也將從流量競爭，進一步轉向AI生態系競爭，誰能建立最完整的AI服務鏈，誰就有機會成為下一代數位商務主導者。

請繼續往下閱讀...

除了前端購物體驗，AI也正快速改變電商後端物流與供應鏈管理，隨著全球電商市場逐漸成熟，產業競爭焦點已從流量爭奪，延伸至物流效率、配送速度與供應鏈管理能力。

資深產業分析師胡自立指出，大型電商平台近年積極導入AI倉儲、自動化分揀與預測式配送技術，希望提升配送效率並降低營運成本，同時透過AI分析消費者購買習慣與地區需求，平台甚至能提前將商品配置至鄰近倉庫，以縮短配送時間與提升即時到貨能力。

在物流管理方面，AI也能協助最佳化配送路線、預測訂單量與降低庫存浪費，部分企業更開始大量導入機器人與智慧倉儲系統，希望降低人力依賴並提高處理效率。

例如：南韓電商平台Coupang（酷澎）與新加坡物流業者Ninja Van（能者物流），便利用AI預測銷量與配送尖峰，自動規劃物流路線與調度人力，希望降低物流成本並縮短配送時間；中國京東則打造被稱為「狼族機器人軍團」的智慧倉儲系統，透過AI自主調度設備，提高物流中心運作效率。此外，Amazon的AI決策模型Eluna，也能即時分析倉儲與配送數據，自動解決物流瓶頸。

隨著即時配送與快速到貨逐漸成為消費者基本期待，「物流效率」也將成為電商平台的重要競爭力，未來電商競爭不再只是比商品與價格，更是比誰能更快、更精準地完成供應鏈管理。

產業人士認為，未來AI代理將不只是電商平台上的附加功能，而可能成為新的消費入口，當AI開始主動理解需求、完成交易與管理物流，消費者的購物行為也將從「自己操作平台」，逐漸轉向「由AI代為處理」，這也重新改寫全球電商產業的競爭規則。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法