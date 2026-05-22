超高齡社會與K型經濟夾擊 台灣電商市場迎來結構性轉變

人口老化、K型消費與通膨壓力，正衝擊台灣電商市場發展。（下載自pexels）

〔記者邱巧貞／台北報導〕疫情過後，台灣消費市場雖逐漸回溫，但人口結構改變、通膨壓力與所得差距擴大，正同時衝擊零售與電商產業。資策會（MIC）資深產業分析師胡自立指出，台灣消費模式已逐漸從過去的「大眾成長型市場」，轉向高低消費兩極化的「K型消費時代」，加上超高齡社會來臨，整體消費結構正快速改變。

根據資料顯示，台灣已正式邁入超高齡社會，65歲以上人口從2021年的380.4萬人、占總人口16.2%，增加至2025年12月的465.8萬人、占比達20.1%。相較之下，少子化問題持續加劇，同期嬰兒出生數已從2021年的15.4萬人，下降至2025年的10.8萬人，僅為2015年21.4萬人的50.5%，反映人口老化與出生率下滑趨勢持續擴大。

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除了人口結構改變，家庭消費力也逐漸呈現K型化現象。根據主計總處2025年10月公布資料，近年高所得家庭收入增加幅度，約為低所得家庭的6倍，顯示台灣家庭所得差距持續擴大。

此外，2021年至2024年間，高所得家庭消費支出約為低所得家庭的3.66倍，高於2021年的3.57倍，反映高低所得族群的消費能力差距也持續拉大。市場分析指出，高所得族群仍維持較強消費動能，但中低收入家庭則更傾向縮減非必要支出，消費市場逐漸形成「高端化」與「低價化」並存的K型消費趨勢。

另一方面，全球通膨壓力持續升高，食品、外食與日用品價格不斷上漲，但薪資成長速度未必同步跟上，導致民眾實質購買力受到壓縮，許多消費者開始減少非必要支出，並更加重視價格比較、折扣優惠與免運活動。

在高物價與經濟不確定性影響下，消費行為也出現改變，高所得族群仍持續投入精品、高端旅遊與個人化商品消費，但中低收入族群則更加偏好平價商品、促銷優惠與高CP值產品。

這樣的變化，也影響電商平台與零售業者的經營策略，部分平台開始強化低價促銷與會員優惠，希望穩定價格敏感型客群；另一方面，也有業者積極布局高端市場、客製化服務與品牌體驗，希望提高高消費族群黏著度。

胡自立指出，消費行為改變讓企業重新檢視成本結構，在營收成長放緩之下，物流、人力與廣告成本卻持續攀升，使不少業者面臨更大經營壓力，為了提升效率與降低成本，AI與自動化技術也逐漸成為零售與電商產業的重要工具。

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