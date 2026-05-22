50歲後也能斜槓！中年婦把「紓壓興趣」當副業 每月多賺13萬元

全球副業經濟持續升溫，越來越多人開始把興趣變現。園藝工作示意圖。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕全球副業經濟持續升溫，越來越多人開始把興趣變現。英國一名51歲在金融業任職的女子奧斯本（Melanie Osborne），原本只是把園藝當成紓壓興趣，卻在新冠疫情後靠著替別人整理花園，每月額外賺進約3000英鎊（約新台幣13萬元）收入，這幾乎與她的正職薪水相當，不但成功增加存款，也讓全家有更多預算出國旅遊。

根據英國媒體《The i Paper》報導，住在倫敦的奧斯本已在金融業工作超過20年，但她真正熱愛的其實是園藝。疫情期間因遠距辦公，她開始有更多時間研究與練習園藝技巧，之後更發現，這項原本只是興趣的嗜好，竟能成為穩定副業收入來源。

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奧斯本在過去幾年的時間同時照顧年邁母親與孩子，但隨著母親於2023年過世、孩子們出社會搬離家中，她開始重新思考人生與時間安排，「到了50歲時，我開始思考，我還能如何利用自己的空閒時間？我真正喜歡做的是什麼？答案顯然就是園藝。」

奧斯本去年決定將自己對園藝的熱情正式發展成副業，開始替別人整理花園，她註冊了外包媒合平台Airtasker，結果收到了大量委託，「這改變了我的人生，讓我知道原來還有其他工作方式，而且你真的可以靠自己熱愛的事情賺錢。」

如今，奧斯本每週大約會接3到4件園藝工作，工作範圍最遠可達倫敦一小時車程內，並將這些工作安排在正職工作時間之外。她現在甚至把伴侶與孩子也拉進來幫忙，因此能承接更大型的案件。

奧斯本每個月大約可藉此賺進3000英鎊，幾乎與她本業的月薪相當。她表示，這筆收入如今能讓家人享受更好的假期，也增加了自己的存款。

報導稱，現在越來越多英國人將自己的興趣轉變為副業，以增加收入。金融保險公司「蘇格蘭遺孀基金」（Scottish Widows）近期研究顯示，目前大約每5人中就有1人擁有副業來賺取額外收入。

這種情況在年輕世代中更加普遍。根據Live Career研究，Z世代中有61%、千禧世代則有55%會在正職工作之外接額外工作。

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