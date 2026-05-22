挖台積電牆角？傳李在鎔親自來台密會聯發科

市場傳出，三星會長李在鎔低調來台，拜訪聯發科，希望爭取為其晶圓代工客戶。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕近日，三星電子（Samsung Electronics）勞資談判暫時落幕，傳出三星電子會長李在鎔與多位高層低調來台，密會聯發科，試圖從台積電手中爭取聯發科作為晶圓代工客戶。根據媒體報導，半導體供應鏈21日傳出，李在鎔親自帶隊多位高層低調來台，主要行程之一是前往聯發科總部，與執行長蔡力行等會面，試圖爭取聯發科重新支持三星2奈米以下的先進製程。

據傳，目前三星正再次複製「記憶體＋代工」模式，向聯發科展開遊說。為降低客戶風險，三星據傳願意吸收部分製造成本，甚至採用「只針對良品晶片（Good Die）計價」的優惠方案，以提高合作誘因。

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據報導，三星先前成功拿下特斯拉AI6代工訂單後，同時持續向超微 （AMD） 推銷其2奈米製程技術，如今進一步將聯發科視為下一個大型晶圓代工客戶。

分析師指出，三星所擁優勢就是記憶體，趁市場供不應求、情勢大好，拉抬自家晶圓代工市佔，若能再拿下聯發科訂單，將對2奈米與GAA技術形成重要背書。

除此之外，三星也積極向潛在客戶強調台海衝突的供應鏈風險，盼客戶分散代工來源、降低對台積電的高度依賴，藉此為自家晶圓代工業務創造轉單機會。

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