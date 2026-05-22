遠東銀想做大！點名安泰銀「一直有在談」 董座周添財：卡在價格與股東分歧

遠東商銀今（22）日舉行股東常會，由董事長周添財主持（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕遠東銀（2845）今（22）日舉行股東常會，外界持續關注成立金控及併購的規畫，遠銀董事長周添財坦言，雖然持續進行，但市場上可併購的標的不多，過去評估過國票金（2889）、安泰銀（2849），隨著公股掌控經營權，國票金「大概是沒什麼太大機會」，至於安泰銀則是｢一直有在談」，但坦言總卡在「價格」及對方股東意見分歧，但基於「想做大」的企圖，遠銀不願放棄；至於成立金控「不急」，希望各子公司可持續做大。

遠東銀今日股東會中通過2025年度盈餘分配案，普通股每股配發股利0.6335元，包含0.514元現金股利與0.1195元股票股利，現金股利略高於前1年，股利發放率（payout ratio）約68.4%。

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遠東銀2025年總資產持續擴大達8737億元，全年稅後淨利41.17億元，EPS0.93元，其中提升存放利差以優化獲利結構有成，淨利息收入成長15%；且授信資產品質續保優於市場平均水準，逾放比降至0.052%，創下新低紀錄；為支應業務發展所需，於第4季完成現金增資53.42億元，提升資本適足率至15.63%、普通股權益第一類資本比至12.87%，不僅擴大淨值規模，且強化風險承擔能力。今年以來獲利動能持續，2026年第1季稅後淨利12.21億元、年增10%。

為擴大規模，遠東銀長年評估對外併購可能性，今年隨著「公民併」成為金融機構併購的選項，遠東銀併購的態度也更趨開放。周添財指出，過去曾經評估的對象，「國票金」就是其中之一，但現在國票金控大概是沒什麼太大機會，因為公股中可能有銀行會併購，因為那家銀行沒有金控。

至於未來還有可能的併購對象，周添財直言，「剩下就是安泰銀」，他坦言，與安泰銀一直有在談，但就是卡在價格因素，還有安泰銀幾個股東意見也不太一樣，所以不見得會成，但安泰銀還有機會嗎？周添財說「也不能講沒有了啦」，強調遠銀的態度還是「真的希望做大一點」。

在此狀況下，遠銀是否還可能成立金控？周添財指出，只要合乎金控法，金管會不會反對，遠銀還是希望朝金控的方向走，但目前沒有時間表，因為不急，先「把自己做大」，把公司做大，自然而然成立金控就容易了。

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