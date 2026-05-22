百萬股民關切！中鋼為何改發50元商品卡 董座親自解答

中鋼今年股東會紀念品改發超商商品卡。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／高雄報導〕鋼鐵龍頭中鋼（2002）115年度的現金股利每股發放0.15元，紀念品發放商品卡50元，引起外界熱議。中鋼董事長黃建智今（22日）親自說明，紀念品發與不發、發什麼都會成為新聞，但去年是民營化以來最辛苦的一年，且T公司也沒發紀念品，中鋼希望業績、股利優先，紀念品等行有餘力再來做。

中鋼去擁有近137萬名股東，股利、紀念品受到高度關注。但去年中鋼稅後大虧35億元，紀念品改發超商商品卡50元，讓不少股民大為失望。今股東會上小股東喊話，可共體時艱，但希望中鋼擺脫虧損，多發錢給股東。

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黃建智回應，業績好才能給好的股利，去年確實是民營化最辛苦的一年，他以在鋼鐵業界40年經驗分享，沒看過每個地區都有關稅壁壘，的確是比較辛苦的一段。

對於股東紀念品只發50元超商商品卡，他也回應，中鋼紀念品發、不發，與發什麼都，會成為新聞，但中鋼希望發放股利不要中斷，即使股利金額大家可能不滿意，還是要把資源盡量集中。且集保所也鼓勵上市櫃公司發放eGift，對公司治理可加分，中鋼也查詢上市櫃公司有43家發放eGift，甚至也有很多公司沒發紀念品，例如T公司沒發。

黃建智強調，大家關心的紀念品有它的歷史，容許中鋼把業、股利放在最優先位置，紀念品會在行有餘力時，盡量來做。

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