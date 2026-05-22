焦點股》金寶：股東會前拉漲停 股價超越仁寶

金寶今年將以人工智慧與高附加價值產品為成長主軸，加速從電子製造服務轉向原始設計製造。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠金寶（2312）預計下週一（25日）舉辦股東常會，在該集團全力衝刺AI業務下，隨著今日大盤氣勢如虹，在買盤進場之下，金寶股價也率先表態，截至上午11時13分暫報漲停價33.1元，超越同一時間同集團仁寶（2324）的31.95元，成交量12萬7307張，共計2萬9173張漲停價委買單尚未成交。

金寶首季歸屬母公司業主淨利5.27億元，季增75％、年增0.38%，每股稅後盈餘（EPS）0.35元。董事長許介立在最新營業報告書中指出，今年將以人工智慧（AI）與高附加價值產品為成長主軸，加速從電子製造服務（EMS）轉向原始設計製造（ODM），並整合全球製造據點，提升供應鏈彈性與交付效率，在追求營收成長的同時兼顧獲利提升。

請繼續往下閱讀...

在AI相關產品之外，金寶也持續拓展新應用市場，已順利取得全球前兩大行動收銀機客戶的獨家製造訂單；在充電樁產品方面，結合集團電子機構與康舒（6282）的電源工程實力，成功取得客戶新訂單；在車用電子領域，除既有多功能毫米波雷達系統與電子後視鏡系統外，也推出數位儀表解決方案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法