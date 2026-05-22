焦點股》 昇達科：SpaceX掛牌在即 股價登新高

圖右為昇達科董事長陳淑敏，左為總經理吳東義。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕低軌衛星廠昇達科（3491）受惠SpaceX即將IPO（首次公開募股），今日股價開平震盪走高，早盤一度攻上1980元，創歷史新高價，截至10:36分，股價暫報1960元，上漲110元，漲幅5.95%，成交張數逾2100張。

根據外媒最新消息，SpaceX選定在Nasdaq交易所6月12日正式掛牌上市交易。市場人士指出，SpaceX估值突破2兆美元、預計募資達500-750億美元，為史上最大IPO案。

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市場法人指出，昇達科是台股中最純的低軌衛星股，在客戶訂單帶動下，目前訂單能見度可以看到未來二到三個季度，預期全年營收季季高，且是高成長數字。

昇達科第一季合併營收達10.2億元，年成長65%，創單季歷史新高，第一季毛利率提升至58%，高於去年同期的50.6%，稅後淨利為2.53億元，年成長77%，EPS 3.68元。市場法人指出，昇達科第二季在產品組合帶動下，單季毛利率可望逾60%，獲利可望挑戰單季新高。

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