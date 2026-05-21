3台人走私輝達高階AI伺服器赴中遭收押 經部警告恐涉刑責與國際制裁

游姓、王姓與陳姓等3名資訊業者，涉走私美超微高階AI伺服器至中港澳牟利。基隆地院晚間6時許裁准將游等3人收押禁見。（記者林嘉東攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕三名台灣資訊業者涉嫌違法將搭載NVIDIA高階晶片的美超微（Supermicro） AI伺服器走私出口至中國，基隆地院今（21日）晚間裁定游姓、王姓及陳姓3人收押禁見。經濟部貿易署表示，美國近年已全面強化對中國AI晶片與高階伺服器出口限制，台灣業者若以不實文件、調包或改標等方式規避查核，不僅可能違反我國出口管制規定，也恐涉及偽造文書等刑責，甚至面臨國際制裁風險。

3名從事資訊業的游姓、王姓與陳姓業者，涉將美國嚴格禁止管制銷往中港澳地區、搭載輝達（NVIDIA）高階晶片的美超微（Supermicro）高階AI伺服器，以偽造的不實文件申報出口，今晚遭聲押。

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貿易署指出，美商務部自2022年10月迄今，嚴格管制AI伺服器出口中國，並以其出口管制法規之域外管轄效力，要求非美業者一體遵行。政府已多次宣導，業者出口高科技貨品須恪遵我國及主要國家出口管制法規，避免觸法。

此外，台灣與各國共同防阻武器擴散交易，針對我國戰略性高科技貨品訂有出口管制規定，要求出口業者應據實申報用途及最終使用者，不應涉入可疑武擴交易，違規者也可能觸犯行政或刑事罰則。若廠商使用不實出口文件規避查核，也可能涉及《刑法》偽造文書等罪嫌。

貿易署提醒業者，切勿運用調包、改標等方式，假造不實的出口文件報關出口，以身試法圖謀暴利。貿易署強調，我國業者應恪遵我國及主要國家出口管制法規，做好盡職調查義務，以避免因違規而影響商譽與自身權益，並可能面臨其他國家制裁。

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